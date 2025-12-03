La caça de porc senglar, una mesura clau per contenir la pesta porcina africana
- El Govern reconeix que hi ha un excés de porcs senglars a Catalunya
- Un excés població de 200.000 animals que pagesos i caçadors fa temps que denuncien
El Govern de Catalunya assegura que la superpoblació de porcs senglars, calculada en uns 200.000 exemplars, ha obligat a intensificar els mecanismes de control arreu del territori català. Segons les dades del seguiment oficial impulsat per la Generalitat i la Diputació de Barcelona, el 2023 es van capturar 73.256 senglars, la xifra més alta registrada fins ara. Barcelona (20.251) i Girona (26.438) concentren el volum més elevat de captures, mentre que Lleida (18.335) i Tarragona (8.232) presenten números menors però igualment significatius en l’equilibri poblacional.
Creixement de captures sostingut en cinc anys
Els darrers anys hi ha hagut una tendència a l’alça en les captures de senglar. Entre el 2018 i el 2023, les captures de senglar han augmentat gairebé un 40%.
Del 2019 ençà, el nombre d’animals abatuts no ha deixat de créixer: aquell any se’n van registrar 50.000, una xifra que contrasta amb les 73.256 del 2023, el màxim assolit fins ara del que hi ha dades.
El 2018 continua sent un punt d’inflexió, amb 65.351 exemplars caçats i un increment que ja anticipava l’escenari actual. En total, el Programa seguiment de senglar ja acumula dades de 102.163 batudes i 241.652 senglars capturats.
En el punt més sensible de vigilància sanitària, la Zona de Caça Controlada de Collserola, on s’han concentrat els casos de pesta porcina africana, ha tancat la temporada 2024/2025 amb 18 de les 20 batudes previstes dins del PTGC.
Les actuacions han permès capturar 50 senglars, amb una efectivitat mitjana del 38,4%, i una proporció de sexes marcada: per cada mascle s’hi han registrat 2,8 femelles. Segons les dades municipals, l’eficàcia de les batudes ha superat el 50% en la majoria d’intervencions, amb l’única excepció de Sant Feliu de Llobregat.
Els caçadors s'activen, però reclamen ajuda per la retirada
Entre les mesures de contenció de la pesta porcina africana, els caçadors s'han situat al centre de la resposta. Des d’Agrupcat asseguren haver ofert més d’un centenar d’efectius especialitzats, preparats per intervenir en operacions nocturnes amb equipament tèrmic i visors d’alta precisió.
El sector, però, denuncia dificultats en la retirada de les peces: algunes empreses càrniques han deixat de prestar el servei perquè no els és rendible. Reclamen ajuts urgents per garantir la recollida i el tractament sanitari dels animals abatuts.