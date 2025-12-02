Agricultura eleva a nou els casos de porcs senglars morts per pesta porcina africana
- El delegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto, apunta que s'avalua reforçar els efectius de control del brot a Collserola
- Agricultura reuneix alcaldes i organitzacions agràries per reduir la població de porcs senglars a Catalunya
Ja són nou els casos positius de pesta porcina africana a Catalunya. Així ho ha confirmat el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, qui ha detallat que el Laboratori Central de Veterinària d'Algete ha confirmat els positius de set senglars més morts a Cerdanyola del Vallès, que se sumen als dos primers de la setmana passada en el mateix indret.
Els nous positius s'han notificat a la Comissió Europea i a l'Organització Mundial de la Sanitat Animal (OMSA)
La detecció d'aquests nous cadàvers no altera els protocols vigents, segons el ministre d'Agricultura, Luis Planas. Ha informat que s'han trobat un total de quaranta cadàvers de porcs senglars en els darrers dies i que han donat positiu únicament els dos de divendres i els set d'aquest dimarts.
Luis Planas assegura que els set nous senglars morts amb pesta porcina africana no alteren els protocols vigents.
"No es descarten nous cadàvers, però el brot està controlat"

Planas apunta que els exemplars s’han trobat “exactament a la mateixa zona” on es van detectar els primers casos i que l’Estat no ha trobat cap positiu en explotacions porcines.
Reforç d'efectius a Collserola
Per la seva banda, el delegat del govern a Catalunya, Carlos Prieto, des de Santa Perpètua de Mogoda, on continuen les tasques de control i desinfecció en un radi de sis quilòmetres al voltant de la zona afectada, ha explicat que s’està valorant una possible ampliació dels efectius per contenir el brot.
Aquest mateix dimarts es completarà la inspecció del 100% de la zona de sis quilòmetres de perímetre on es van localitzar els animals infectats. El telèfon d’emergències 112 ha rebut més de 500 trucades de ciutadans alertant de senglars vius o morts i de persones que han incomplert les restriccions d’accés a la zona d’infecció | Informa: Anna Pujol
Actualment, hi ha més de 150 membres de l'UME (Unitat Militar d’Emergències de l'exercit) i 75 agents de la Guàrdia Civil treballant sobre el terreny. També s’ha intensificat el desplegament de Mossos d’Esquadra i s'han mobilitzat 120 membres d'Agents Rurals amb 26 equips de treball per buscar nous cadàvers i instal·lar paranys.
També s'està a l'espera que arribin en les hores vinents els membres de l'Equip d'Emergència Veterinària de la Unió Europea (EUVET, per les sigles en anglès) per "donar suport a les autoritats nacionals i locals" en la contenció del brot.
Pla per reduir el nombre de porcs senglars
El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, ha anunciat que la Generalitat convocarà a les organitzacions agràries i a tots els alcaldes de Catalunya per activar el pla de control poblacional de porcs senglars al conjunt del territori. Agricultura assegura que s’actuarà davant l’actual superpoblació d’aquest animal, considerat transmissor de la malaltia. “Cal una actuació urgent i permanent per reduir la població de porc senglar a Catalunya”, ha afirmat Ordeig.
Òscar Ordeig: Cal una actuació urgent i permanent de reducció del porc senglar a Catalunya

El conseller ha destacat que a Collserola s’havia reduït a la meitat la presència de senglars, fet que “facilitarà molt continuar reduint-ne el nombre”. A altres zones, ha advertit, “caldrà intensificar les actuacions”.
Pel que fa a les explotacions porcines, Ordeig ha deixat clar que “no es poden moure els animals de les granges” dins el radi de 20 quilòmetres, excepte amb autorització d’un veterinari per motius de benestar animal.
Ajudes a les explotacions
El conseller també ha anunciat un paquet de mesures econòmiques per donar suport a les empreses i al sector afectat: una línia de 50 milions d’euros a través de l’ICF per finançar explotacions que necessitin liquiditat.
A més, s’activarà un pla d’accions per reforçar la bioseguretat, amb la col·laboració d’organitzacions del sector, per garantir la seguretat de les granges i aplicar mesures extraordinàries que evitin qualsevol risc de propagació.