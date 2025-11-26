Enlaces accesibilidad
menú principal menú principal
Cafè d'idees
L'entrevista al Cafè d'idees

Artur Mas creu que Junts hauria de reaccionar a les enquestes: "Es poden prendre decisions"

  • L'expresident de la Generalitat assegura que la pujada d'Aliança Catalana a les darreres enquestes "és una tendència general" que "no només afecta Junts"
  • Mas també critica l’incompliment del govern de Pedro Sánchez i denuncia el "tracte injust" a Jordi Pujol en el seu judici
No recomendado para menores de 12 años Artur Mas, sobre les enquestes: "Es poden prendre decisions. Cal reaccionar"
Cafè d'idees - Artur Mas, sobre les enquestes: "Es poden prendre decisions. Cal reaccionar"
CAFÈ D'IDEES - RTVE.es

L’expresident de la Generalitat Artur Mas adverteix dels resultats de les darreres enquestes que marquen una "tendència" a l'alça de la intenció de vot a Aliança Catalana i creu que "no només afecta Junts". En aquest sentit, creu que es tracta d'"una tendència general" que cal tenir en compte: "Es poden prendre decisions. Per molt dolentes que siguin les enquestes, sempre hi ha temps per reaccionar".

En una entrevista al 'Cafè d'idees', de La 2 i Ràdio 4, Mas ha analitzat la situació política catalana i espanyola, marcada pel creixement d’Aliança Catalana, la davallada de la intenció de vot cap a Junts i la relació amb el govern espanyol.

Mas admet que l’empat entre Junts i Aliança Catalana reflectit al darrer baròmetre CEO és un toc d’atenció i defensa que els partits tradicionals "no estan donant una resposta adequada a les falles del sistema". Segons ell, aquesta percepció explica tant la desconfiança cap a Junts com la desconfiança cap al PSC d'Illa: "La tendència és clarament a la baixa".

Hi ha arguments sòlids per combatre les seves tesis

L’expresident rebutja els cordons sanitaris contra formacions com Aliança Catalana i adverteix que aquestes estratègies "només victimitzen els partits i els fan créixer". En canvi, aposta per la confrontació democràtica directa: "D’entrada no has de pactar, d’entrada t’has de confrontar. Hi ha arguments sòlids per combatre les seves tesis".

Línies verdes, no línies vermelles

Mas insisteix que no és partidari d’aplicar línies vermelles a cap formació, inclosa Aliança Catalana. Creu que els cordons sanitaris són contraproduents i que "només victimitzen aquests partits". En comptes d’això, defensa la confrontació democràtica d’arguments i aposta per establir "línies verdes", és a dir, punts d’acord possibles, malgrat impliquin certes "renuncies".

Sobre la immigració, defensa que el debat no és nou i afirma que "hi ha un gran descontrol en l’arribada de migrants". Per això reclama grans pactes de país en immigració, habitatge, finançament i fiscalitat.

Crítica al govern de Pedro Sánchez

Això no és un pacte, és un abús

En clau política central, Mas acusa el president espanyol d’haver complert "pràcticament res o res" dels acords amb Junts i veu "legítim" legítim dir-li "no": "No és que li digui que no, és que fins que no demostri que compleix, no li puc dir que sí". Assegura que, mentre una part compleix i l’altra no, "això no és un pacte, és un abús".

Malgrat això, es mostra partidari d'obrir la porta a mantenir el suport al PSOE, sempre que aquest "demostri que compleix". Si ho fa, considera que "la legislatura pot tenir continuïtat".

El "tracte injust" a Jordi Pujol

Mas també ha criticat que l’expresident Jordi Pujol hagi de participar en el judici contra ell i la seva família "en les condicions que està": "És la injustícia de la justícia", ha lamentat.

Considera que el procés judicial s’ha allargat de manera injustificable durant 11 anys i que la seva situació personal hauria d’haver estat tinguda en compte.

Es noticia: