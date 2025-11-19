Òscar Ordeig, sobre el peix per Nadal: "No n'hi haurà si no tenim una proposta de més dies"
- El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació exigeix a la Comissió Europea un canvi de model sobre els dies de pesca al Mediterrani
- Ordeig confia a trobar fórmules per celebrar la Fira del Gall de Vilafranca i la Fira Avícola del Prat: "La tradició és molt important"
Amb l'avançament de les compres pels menús de Nadal, el conseller de Pesca, Òscar Ordeig, no descarta un desabastiment de "peix de proximitat" en les pròximes setmanes "si no hi ha una proposta de més dies" de pesca per aquest 2025. Ordeig ha aprofitat per defensar la tasca dels pescadors catalans: "Tenim un risc de no retorn de barques i perdrem capacitat alimentària"
En una entrevista al 'Cafè d'idees', de La 2 i Ràdio 4, Ordeig ha exigit a la Comissió Europea una resposta immediata i un canvi de model que no només posi el focus en la sostenibilitat i que tingui en compte el tipus de pesca comú entre els pescadors catalans com l'arrossegament: "Si no hi ha barques a la mar, no hi haurà peix del Mediterrani. La situació és crítica". "És evident que no hi haurà peix si no tenim més dies el 2025, i hem de tenir més dies el 2026", ha afegit.
Resposta davant la grip aviària i la dermatosi nodular
Pel que fa a les dues últimes crisis gestionades pel departament de Ramaderia, la dermatosi nodular i la grip aviària, el conseller socialista ha volgut enviar un missatge de tranquil·litat: "Catalunya no té cap cas de grip aviària. Com a mesura preventiva, les aus han d'estar tacades fins que els tècnics diguin que el risc ha baixat".
“La tradició és molt important i Catalunya és un país de fires alimentàries“
I s'ha mostrat confiat a trobar fórmules per celebrar la Fira del Gall de Vilafranca i la Fira Avícola del Prat: "La tradició és molt important i Catalunya és un país de fires alimentàries".
Amb relació a l'augment de preu dels ous, especialment des de l'octubre, Ordeig assegura que no n'hi haurà desabastament i demana tranquil·litat a la població: "Estem analitzant a què és degut aquest repunt dels preus. La demanda creixent fa que pugin, però també pot haver-hi altres coses".
Indemnitzacions per als ramaders "aquesta setmana"
En relació amb la gestió de la dermatosi nodular que afecta les vaques, el polític vigatà ha reconegut el gest de solidaritat dels ramaders que han sacrificat bestiar.
"Davant l'adversitat més gran, t'emportes també la lliçó més gran. El sacrifici dels ramaders ha servit per a contenir la malaltia", ha expressat Ordeig, agraït. Davant la "quarta setmana sense cap focus de dermatosi", el conseller d'Agricultura i Ramaderia ha anunciat que espera que l'Institut Català de Finances avanci aquesta setmana les indemnitzacions per als professionals afectats.
En aquesta línia, les granges podran liquidar les compensacions per comprar bestiar "abans de tres mesos". Així ho ha revelat el també economista i doctor en ADE, tot lamentant les dècades d'esforç del sector boví per a aconseguir un "alt valor genètic i econòmic" darrere la genètica de les vaques.
L'amenaça de les vespes asiàtiques
Òscar Ordeig assegura que si la vespa asiàtica es continua extenent pel territori, gairebé no quedaran abelles. Per això, avança, es reunirà aquest dimecres amb el departament de Territori i Interior per a fer "un pla de xoc" i lluitar contra l'espècie invasora. "El canvi climàtic farà que les coses no tornin a ser igual. Necessitem fred i que faci el temps que toca", ha afegit el polític i economista.
"Mels catalanes, a totes les cases", ha defensat Ordeig en suport als apicultors catalans. En aquesta línia, el conseller d'Agricultura i Alimentació ha anunciat que treballa en un "pla d'acció per la mel" amb l'objectiu de reforçar "un dels aliments més saludables que tenim".