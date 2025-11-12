Sàmper aconsella a Sánchez "que escolti les pretensions de Junts i Puigdemont"
- El conseller d'Empresa i Treball defensa que "els pactes son més necessaris que mai" per a evitar el creixement dels populismes.
- Miquel Sàmper espera que el finançament singular suposi "millores" per Catalunya, però no es pronuncia sobre l'ordinalitat.
La setmana després de l'anunci de Junts per Catalunya sobre el "bloqueig" a la legislatura de Pedro Sánchez, el conseller Miquel Sàmper sosté que els pactes "són més necessaris que mai": "La nostra acceptació social serà més baixa si no arribem a grans acords". En aquesta línia, el responsable d'Empresa i Treball recomana al president del Govern que escolti "les pretensions de Junts i Puigdemont".
En una entrevista al 'Cafè d'idees', de La 2 i Ràdio 4, Sàmper ha reconegut que no sap fins a quin punt "s'executarà" el bloqueig de Junts a les iniciatives parlamentàries. En l'intent de calmar les aigües, l'advocat i polític, que va formar part dels postconvergents fins a principis de 2024, ha defensat que la "majoria plurinacional" del Congrés és "un actiu molt important per a Espanya".
En aquest sentit, el conseller d'Empresa i Treball creu que "l'objectiu hauria de ser que no es trenqués el fil conductor". Sobre les relacions entre PSOE i Junts, Sàmper assegura que "estan en la línia de refer ponts".
Uns pressupostos "en projecte de negociar"
Tot i que el polític del PSC ha expressat que "pot dir ben poc" sobre la negociació dels pressupostos de la Generalitat pel 2026, confirma que "s'està fent un projecte per a negociar amb els socis d'investidura". "Quan els tinguem, els hi enviarem", ha afegit Sàmper.
Quant al finançament singular, el principal reclam d'Esquerra Republicana per a negociar els pròxims comptes, Miquel Sàmper espera que suposi "millores" per a Catalunya. Així i tot, no es pronuncia sobre el concepte d'ordinalitat: "Si hi haurà ordinalitat o no, no li puc dir, perquè tampoc ho sé".
Pel que fa als Comuns, amb qui el Govern va pactar un cos de 100 inspectors d'habitatge a principis de setembre, demanen més sancions contra l'incompliment de la llei d'habitatge. El conseller d'Empresa i Treball els ha replicat que les inspeccions en habitatge "no es poden fer més ràpides": "Quan arribi el moment hi haurà les sancions".