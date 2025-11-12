L'impacte de l'arribada de la grip aviar: què és? per què confinen les aus i els ous són més cars?
- A Catalunya, els productors de 224 municipis han de confinar les aus de granja per evitar el contacte amb aus salvatges, portadors del virus
- Els productes infectats no haurien d'arribar al mercat perquè es fa un control epidemiològic
- Es transmet per contacte amb els animals infectats, de les aus es pot transmetre als humans "amb una certa facilitat", segons els experts
Davant l’increment de brots de grip aviària arreu d’Europa, el Ministeri d’Agricultura ha anunciat noves restriccions per prevenir la propagació del virus. Des d'aquest dilluns obliguen a confinar tot l'aviram que estigués en exterior en 224 municipis catalans considerats zones d’especial vigilància.
L’objectiu és evitar el contacte entre aus domèstiques i ocells migratoris, principals vectors del virus. Les explotacions hauran de garantir que l’alimentació i l’aigua es facin a l’interior dels recintes, així com registrar qualsevol sospita de malaltia.
Com es transmet la grip aviària?
"La grip aviària es transmet per contacte amb els animals infectats, de les aus es pot transmetre als humans amb una certa facilitat", explica Julià Blanco, investigador de la Fundació IrsiCaixa. La malaltia es propaga a través d’aus migratòries que entren en contacte amb les de corral. Des del gener, a Espanya se n'han notificat quatre focus en aviram i una setantena de casos en aus silvestres. Fins ara, la grip aviària ha obligat a sacrificar més de 2,5 milions d'aus de granja a l'estat en pocs mesos.
Quins símptomes presenta?
"La simptomatologia és la general d'una infecció vírica amb símptomes de grip, febre, respiratoris, gastrointestinal", segons detalla Blanco. El període d'incubació és de 21 dies.
Es pot transmetre entre humans?
"Perquè hi hagi una transmissió entre humans, es necessita que la quantitat de virus molt alta perquè arribi capaç d'infectar. Per sort, no hi ha cap cas entre humans", afirma investigador de la Fundació IrsiCaixa. Tot i que es mantenen vigilants davant possibles mutacions del virus.
Ens podem contagiar si mengem producte infectat?
Aquestes mesuren de confinament, han fet que molta gent es qüestioni si hi ha risc de transmissió per menjar carn i ous. Les autoritats sanitàries asseguren que els controls eviten que arribi al mercat producte infectat. "En principi els productes infectats no haurien d'arribar al mercat perquè es fa un control epidemiològic, però en el cas que arribessin el perill no existeix si la cocció és suficient", alerta Blanco.
En què consisteix el confinament de les aus?
El Ministeri d’Agricultura ha emès una ordre preventiva i temporal. Prohibeix tenir gallines, oques o pollastres a l’aire lliure en zones de risc de grip aviària. Afecta només explotacions no adaptades (sense tancaments, xarxes o sistemes que evitin l’entrada d’aus silvestres).
On és el risc a Catalunya?
A Catalunya, 224 municipis han de confinar les aus de granja per evitar el contacte amb ocells silvestres, portadors del virus, després d'un augment de casos arreu d'Europa.
D'una banda, des del ministeri d'Agricultura s'han establert les zones de risc. Segons la seva Ordre APA/2442/2006 coincideixen amb zones d'alta presència d'aus migratòries i pròximes a aiguamolls, pantans, llacs, rius, i àrees de pas d’aus. A Catalunya: Aiguamolls de l’Empordà i Delta de l’Ebre.
També s’hi inclouen les àrees on és difícil evitar el contacte entre aviram i ocells salvatges.
El Ministeri d’Agricultura també ha delimitat diverses zones de vigilància especial per detectar de manera precoç possibles casos de grip aviària. Es tracta d’àrees amb una elevada concentració d’ocells salvatges o amb nombroses explotacions avícoles situades a prop d’aiguamolls o espais on les aus migratòries es concentren. També s’hi inclouen zones on és difícil evitar el contacte entre aus domèstiques i silvestres.
En aquestes zones, el govern prohibeix la presència d'aviram fires i certàmens ramaders fora dels municipis en risc, amb l’objectiu de reduir el risc de propagació de la grip aviària. Només es podran autoritzar aquestes concentracions si la comunitat autònoma fa una avaluació de risc favorable.
Les autoritats també podran limitar la participació d’altres aus en mostres o celebracions culturals, segons el nivell de perill detectat. Un dels certàmens que podrien estar en perill de celebrar-se és la Fira Avícola de la Raça Prat al Prat de Llobregat, on anualment es poden tastar productes de la terra reconeguts i de qualitat, com són el pollastre Pota Blava.
A més, es reforça el control administratiu de les explotacions, que hauran de mantenir actualitzades les dades de registre, inclosa la identificació del propietari, el nombre d’aus i el tipus de sistema de cria.
A qui afecta més?
De fet, les comarques del pla de Lleida copen més de la meitat de la producció de carn d'aviram i d'ous a Catalunya. Els ramaders asseguren que ja han pres mesures preventives, però ara amb novetats. Ho explica Jordi Vilamajor, responsable d'aviram d'Unió de pagesos: "Fa temps que els que ens dediquem a la cria d'animals hem implementat les mesures de bioseguretat possibles, solament ens faltava als autoconsums i els que estan esbarriats en les masies i granges petites". Especialment a particulars que tenen gallines per autoconsum. A Catalunya, hi ha unes 600.000 avirams no registrades.
Impacte econòmic significatiu
A més del sacrifici massiu que ha obligat a sacrificar gairebé tres milions d'aus, la manca de reposició ràpida de gallines també ha tingut un efecte sobre la pujada continuada del preu dels ous. La grip aviària encareix els ous i pressiona el sector avícola Els ous acumulen cinc setmanes de pujades i enguany s'han encarit un 16%.
Part dels ous s’exporten a països on en falten, i s’importen ous de països tercers amb normatives menys estrictes.