Joan Tardà carrega contra el "llenguatge excessiu" de Míriam Nogueras
- L'exportaveu d'ERC al Congrés i impulsor d'Àgora Republicana reclama de nou un front d'esquerres
- Tardà reclama a Comuns i CUP sumar-se en un front d'esquerres
L'exportaveu d'ERC al Congrés, Joan Tardà, ha criticat el to amb què, a parer seu, s’expressa la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras. Segons Tardà, aquest estil "no ajuda en res" i respon a un "orriolisme letal" per al catalanisme, que considera que dificulta la capacitat de seducció del moviment cap a nous sectors socials que arriben a Catalunya. Considera que "parla en nom de tots els catalans", quan no és així.
Ha afegit que l’independentisme encara no ha “metabolitzat” el postprocés i que la manca d’autocrítica ha generat “rancúnia” en una part del sobiranisme.
No es creu el trencament de Junts amb Sánchez
Tardà també ha qüestionat l’amenaça de Junts de trencar amb el govern de Pedro Sánchez. Considera que prioritzar “interessos partidistes” en un context advers “no és ètic” i recorda que, segons el darrer CEO, més de la meitat dels votants de Junts no veuen malament l'actuació de Sánchez.
"És un joc d'ombres xineses. El que mai farà avui per avui és obrir la porta de la Moncloa a Vox i PP"
Segons Tardà, Junts “mai no obrirà la porta de la Moncloa a Vox” i assenyala que el secretari general del partit, Jordi Turull, “escolta els alcaldes i sap que la feina a Madrid és imprescindible”. Per això, assegura que el trencament és “poc creïble” i que forma part d’una estratègia retòrica de confrontació que no s’acabarà materialitzant.
Reivindica un front d’esquerres ampliat
En una entrevista al 'Cafè d'idees', de La 2 i Ràdio 4, Tardà ha tornat a defensar amb insistència la necessitat de crear un “front d’esquerres” de cara als pròxims cicles electorals. No només a escala catalana sinó també a escala espanyola. Ha remarcat que totes les forces progressistes —des de la CUP fins als Comuns— haurien d’articular una estratègia conjunta, especialment davant un possible govern de PP i Vox.
Segons ell, mantenir-se separats és “injustificable” i només respon a “interessos partidistes”. “Si algú creu que això no és bo, que surti a explicar per què no”, ha reclamat.
Missatge a CUP i Comuns: “No sigueu dolents”
Tardà ha fet una crida directa a la CUP i als Comuns perquè abandonin les seves “zones de confort” i s’obrin a un acord unitari. Ha defensat que aquest front no exigiria renunciar a les sigles, sinó treballar de manera coordinada per evitar un escenari “cada cop més advers” per a les esquerres catalanes.
També ha explicat que el seu espai, Àgora Republicana, aposta perquè el republicanisme lideri aquesta confluència i ha demanat que el 2027 hi hagi un govern “clarament socialdemòcrata” amb suport ampliat.
"Aquest debat existeix dins d'ERC, dins la CUP i dins els Comuns, i anirà creixent"
L’estratègia d’ERC davant els socialistes
Sobre la relació amb el PSC i el govern espanyol, Tardà ha defensat que ERC ha de mantenir una línia de “confrontar i col·laborar”, tot i que considera que els socialistes van "amb un motor gripat”. Ha recordat que els republicans han treballat per forçar els socialistes “a fer allò que no volen fer”, especialment en matèria de finançament singular i resolució del conflicte.
L'exdirigent republicà ha reconegut que la negociació amb el president Illa és “bona”, però ha expressat també la seva decepció perquè alguns compromisos acordats “haurien d’haver avançat més” com per exemple amb la comissió de la resolució del conflicte amb PSC, ERC i altres partits. Tot i les dificultats, ha insistit que cal “collar” i mantenir la pressió política per aconseguir resultats. I creu que Pedro Sánchez "ha d'aguantar" al Govern.