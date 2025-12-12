Míriam Nogueras apel·la ERC per "forçar" el Govern espanyol aprofitant la seva "debilitat"
- La portaveu de Junts al Congrés, defensa el 'no' als objectius de dèficit: "És una pastanaga més"
- Nogueras defensa el 'no' als objectius de dèficit i acusa Madrid de vendre “pastanagues” a Catalunya
La portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, ha instat a Esquerra Republicana perquè els 14 diputats independentistes actuïn conjuntament a Madrid i “forcin” el Govern espanyol a fer "concessions" a Catalunya. En una entrevista al 'Cafè d'idees', de La 2 i Ràdio 4, Nogueras ha defensat que la “debilitat” de l’executiu de Pedro Sánchez és “una oportunitat” per transformar la “divisió” entre els dos grups en “fortalesa”.
"@miriamnoguerasM insta ERC a aprofitar la debilitat del govern espanyol per forçar-lo a fer concessions
🗣️ "Aquesta divisió l'hem de convertir en la nostra fortalesa. No em refereixo només als 7 diputats de @JuntsXCat, em refereixo als 14"

Nogueras ha assegurat que el govern d’Illa “no ho farà mai” i que cal aprofitar la correlació de forces actual. “Si en comptes de 7 som 14, podem fer un salt per Catalunya”, ha afirmat.
Tensió amb Esquerra després de la votació
La votació al Congrés va suposar el segon revés consecutiu del Govern espanyol, rebutjat per PP, Vox, UPN i també per Junts. Després del resultat, el portaveu d’ERC, Gabriel Rufián, va criticar el vot contrari de Junts afirmant que "fa mal a Catalunya". Nogueras ha replicat aquest divendres que "moltes coses canviarien" si els republicans dediquessin "l’energia a reclamar allò que pertany a la ciutadania" en comptes d'"insultar".
@miriamnoguerasM, sobre ERC: "Si l'energia i la força que alguns gasten a insultar-nos o atacar-nos la dediquessin a exigir al govern espanyol, segurament moltes coses canviarien"

Una derrota anunciada per l’executiu espanyol, que ha portat a la cambra els mateixos objectius que ja van caure el 27 de novembre, però que així compleix el tràmit que li permet aprovar uns pressupostos generals de l'Estat per al 2026.
Justificació del 'no' als objectius de dèficit
La líder de Junts ha defensat el vot negatiu del partit als objectius de dèficit aprovats pel Govern espanyol. Segons ella, els 1.000 MEUR anunciats per la vicepresidenta primera María Jesús Montero per a Catalunya són "una pastanaga més" i estan molt lluny del que correspondria realment. Nogueras ha apuntat que la xifra hauria de superar els 8.000 MEUR i ha avisat que sense sostre de despesa no hi haurà suport als pressupostos generals de l'Estat.
@miriamnoguerasM justifica el 'no' de @JuntsXCat @JuntsxCatMadrid a la senda de dèficit
🗣️ "Han de ser més de vuit mil milions els que ens pertocarien. No podem vendre mil com si fos la gran cosa, és una pastanaga més"

La diputada també ha acusat Montero d’actuar pensant “més en les eleccions andaluses” que en les necessitats de Catalunya.
Cap relació amb el PSOE
Nogueras ha celebrat que Pedro Sánchez hagi admès “incompliments” amb Junts i ha afirmat que existeix “una manera diferent de relacionar-se” amb l’executiu estatal. No obstant això, ha negat “absolutament” que mantingui converses amb l’expresident José Luis Rodríguez Zapatero, tal com publica El Mundo. “No parlo ni amb Zapatero ni amb ningú del PSOE. No tenim relació, no estem negociant”, ha remarcat.
@miriamnoguerasM desmenteix "absolutament" que Zapatero mantingui converses discretes amb @JuntsXCat @JuntsxCatMadrid
🗣️ "No tenim relació amb el PSOE, no estem negociant"

Missatge polític i reivindicació del model català
La diputada ha defensat que Catalunya “mai ha estat conformista” i ha insistit que la feina política no és “seductora”, però és “l’únic que necessita la gent”. Ha reivindicat l’acord de Brussel·les i la consideració de nació catalana, i ha reflexionat que cada vegada que els partits espanyols necessiten els vots catalans, "allò impossible passa a ser possible".
Nogueras també ha remarcat les mesures aconseguides aquesta setmana, com l’ajornament del Verifactu o la llei contra la multireincidència, i ha advertit que Junts “no donarà carta blanca” al Govern espanyol.