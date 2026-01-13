Sánchez i Junqueras es van reunir dues vegades en privat abans de pactar el nou finançament
- La Moncloa confirma les trobades prèvies entre el president i el líder d'ERC després de dies evitant pronunciar-se
El president del Govern, Pedro Sánchez, va mantenir dues reunions privades amb el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, abans de la trobada que van protagonitzar el 8 de gener en el Palau de la Moncloa. En aquesta trobada, tots dos van parlar i van acordar el nou model de finançament autonòmic que aquest dimecres es debatrà en el Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF).
Fonts del Govern han confirmat a RTVE aquestes dues reunions, després que Junqueras assegurés aquest dilluns que es va veure diverses vegades amb el president abans de la seva trobada en la Moncloa.
Aquestes cites es van produir abans de tancar definitivament un nou model de finançament que, entre altres coses, beneficiaria a Catalunya amb 4.700 milions d'euros més.
En la roda de premsa posterior a la reunió del Consell de Ministres d'aquest dimarts han estat diversos els periodistes que han demanat més detalls sobre aquestes reunions. La portaveu de l'Executiu, Elma Saiz, responia assegurant que "no tenia informació" sobre aquest tema i reiterant la voluntat de diàleg del Govern.
Més tard, fonts han confirmat les dues trobades sense detallar, no obstant això, el moment en el qual es van concertar ni tampoc la ubicació.
Junqueras defensa haver aconseguit l'aplicació de l'ordinalitat
Després de la cita del 8 de gener en la Moncloa, Oriol Junqueras va assegurar haver pactat amb Pedro Sánchez un acord sobre finançament i sobre l'aplicació del principi d'ordinalitat.
"És un bon model de finançament, en el qual ningú perd i tothom guanya", va afirmar en declaracions als mitjans a la seva sortida de la reunió. Era la primera trobada pública entre tots dos des que el dirigent català va sortir de presó indultat després del seu empresonament pel 'procés'.
També va avisar que si l'acord no aconseguia superar el tràmit parlamentari en el Congrés, "qui sortiran perdent són les empreses, els treballadors, famílies i el conjunt de la societat".