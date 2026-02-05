Els Comuns exigeixen una llei contra l'especulació d'habitatges per donar suport als pressupostos
- La formació també demana al Govern ampliar els ajuts al lloguer i les beques menjador
Els Comuns han fixat cinc mesures en habitatge, transport, educació i salut que consideren essencials per accedir a donar suport als pressupostos de la Generalitat. En una executiva extraordinària que han celebrat aquest dijous, la formació ha exigit al Govern que s'incrementi la partida destinada a habitatge fins als 1.200 milions d'euros.
"Aquest és el preu dels nostres vots", ha afirmat Jéssica Albiach, presidenta del grup parlamentari dels Comuns, en la roda de premsa posterior a l'executiva. A la vegada, també ha remarcat que "Catalunya necessita uns pressupostos que arribin a casa, que es notin a les butxaques i en el dia a dia".
Millores en la mobilitat davant la crisi a Rodalies
Entre les demandes dels Comuns, la formació reclama doblar els ajuts al lloguer a 50.000 famílies més, així com fer créixer el parc públic d'habitatge. També s'exigeix l'aprovació en un termini màxim de sis mesos, d'una llei que reguli la compra especulativa d'habitatges "per aturar el segrest de pisos en mans de fons voltor i dels especuladors".
En matèria de mobilitat, els Comuns proposen assolir un acord de país que prioritzi la xarxa de Rodalies i regionals, doblar la xarxa d'autobusos interurbans i un impuls del Tram.
La proposta en educació és ampliar la cobertura de les beques menjador per a 87.000 alumnes més, mentre que en Sanitat advoquen per reduir en un 50% el temps d'espera per a proves, visites especialitzades i intervencions.