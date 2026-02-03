Enlaces accesibilidad
Els Comuns s'asseuen a negociar els pressupostos després de les primeres multes per habitatge

  • El Govern imposa 12 multes per l'incompliment de la llei d'habitatge per un import de 120.000 euros
  • Jéssica Albiach adverteix que el resultat de la negociació dependrà de l'ambició en temes com l'habitatge o Rodalies
Reunió dels Comuns amb el Govern al Palau de la Generalitat
Marc Guasch Ferreiro
La negociació dels pressupostos del 2026 entre el Govern de Salvador Illa i els comuns es reactiva després que l’executiu hagi imposat les primeres multes per l’incompliment de la llei d’habitatge. La presidenta del grup, Jéssica Albiach, ha assegurat que aquest era un requisit “imprescindible” per tornar a seure a la taula.

El Govern ha començat amb 13 multes, 7 provinents de l’Agència Catalana de Consum i 6 de l’Agència d’Habitatge, amb un import total d’uns 120.000 euros. Cap de les sancions afecta persones físiques: totes són dirigides a immobiliàries que han vulnerat obligacions com la manca d’informació o la superació dels topalls del lloguer.

Un segon paquet en camí

Albiach ha anunciat que hi ha un segon paquet de sancions en tramitació: 55 més per part de Consum, que podrien arribar a mig milió d’euros, i 77 expedients més d’Habitatge. Els comuns reclamen “més contundència” i actuar especialment contra grans tenidors, plataformes i fons voltor.

Les negociacions formals començaran la setmana vinent, en plena crisi de Rodalies, un punt que els comuns volen situar al centre del debat. Albiach ha advertit que “un Govern que fracassa amb Rodalies no pot fracassar també amb l’habitatge”, i que l’acord dependrà de garantir que l’habitatge es tracti com un dret.

Els eixos de la negociació

Dijous, els comuns celebraran una executiva extraordinària per definir els seus eixos: habitatge, Rodalies i serveis públics. Paral·lelament, el Govern haurà d’ampliar la negociació amb ERC, que manté una postura exigent sobre el traspàs de la recaptació de l’IRPF, un dels punts més sensibles del debat fiscal.

