El Govern intenta aproximar posicions amb ERC pels pressupostos
- Dalmau, Romero i Albert encapçalen les negociacions a la Cambra entre l'executiu català i ERC per abordar el finançament singular
- La sessió de control al Govern del Parlament deixa en evidència la pressió dels grups a Salvador Illa per l'aprovació dels pressupostos
La sessió de control al Govern ha deixat en evidència la creixent pressió sobre Salvador Illa davant la seva dificultat per negociar els pressupostos de la Generalitat amb garanties. El president ha defensat que només els portarà al Parlament quan hi hagi un acord amb els socis, però les diferències amb Comuns i Esquerra Republicana són notables.
La tensió s'ha fet més palpable amb el primer cara a cara amb Junts després del trencament amb el PSOE. El president del grup parlamentari de JxCat, Albert Batet, ha exigit que els pressupostos s’aprovin abans de Cap d’Any i ha acusat Illa de "centrifugar responsabilitats".
"El Govern hi està treballant. Els presentarà i espero que s'aprovin; crec que s'aprovaran", ha defensat Illa.
“⚡️ La ruptura entre el @PSOE-@JuntsXCat al Congrés marca la conversa sobre els pressupostos al Parlament | @cafedidees_rtve pic.twitter.com/ST52WHA32W“— RTVE Notícies (@rtvenoticies) November 5, 2025
Reunió amb ERC
L'executiu de Salvador Illa, sembla que no hi renuncia i d'aquí la reunió al Parlament entre membres del Govern i representants d’ERC per abordar el finançament singular. Hi han participat el conseller de Presidència, Albert Dalmau, la consellera d’Economia, Alícia Romero, i el portaveu d’ERC, Isaac Albert, entre altres.
Segons fonts coneixedores, la trobada s’ha desenvolupat amb bon to i ha servit per avançar en una qüestió que els republicans consideren prioritària abans de negociar els pressupostos del 2026.
Més condicions dels comuns
Els Comuns, per la seva banda, han posat sobre la taula una nova condició: una llei per prohibir les compres especulatives d’habitatge. La presidenta del grup, Jéssica Albiach, ha advertit que aquesta mesura serà “central” en qualsevol negociació amb el Govern.
“🏛️ @jessicaalbiach, @SomComuns, vincula la prohibició de la compra especulativa de pisos a la negociació dels pressupostos.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) November 5, 2025
👉 Illa diu que té “tota la voluntat política”, però demana “realisme” en les mesures. #Parlament pic.twitter.com/tTnrT9XjGS“
Illa ha mostrat "voluntat" a la Cambra. Ara bé, també ha reconegut les traves legals a les quals s'enfronta. "Els asseguro que ho estudiarem a fons, ho discutirem i sempre que siguin plantejaments realistes i dins del marc jurídic, no tindrem problema a tirar-los endavant”, ha dit el president | Informa: Elena Garcia
Enmig del debat, Illa ha respost a les crítiques de Vox i PP parlant de la DANA. El líder popular, Alejandro Fernández ha lamentat que Catalunya encara no tingui pressupostos aprovats i ha criticat "la política de pactes" del Govern. "Són incapaços d'aprovar un pressupost, però les poltrones les pacten molt ràpidament", ha etzibat.
Illa li ha recriminat a Fernández que parli de 'poltrones' la mateixa setmana que el fins ara president del País Valencià, Carlos Mazón, hagi anunciat la dimissió, però no hagi renunciat a l'escó a les Corts.