Sílvia Abril descobreix el capipota a 'La recepta perduda'

'La recepta perduda' és un programa que pretén recuperar la flaire de les cuines d'antany de la mà de Sílvia Abril, alhora que fa un retrat humà dels pobles de Catalunya. S'emet els diumenges al migdia a La 2.

'La recepta perduda' visita aquesta setmana Molins de Rei, on són uns amants del capipota, de la cuina dels menuts i dels esmorzars de forquilla. Sílvia Abril no es vol perdre tota aquesta riquesa culinària i s'hi desplaça per aprendre a cuinar aquest àpat.

'La recepta perduda' gaudeix aquesta setmana d'un bon esmorzar de forquilla a Molins de Rei, un costum fortament arrelat gràcies a la Fira de la Candelera. El capipota és un dels plats insígnia d'aquesta mena d'esmorzars, així que Sílvia Abril cerca un cuiner emblemàtic del poble que ens li ensenyi a preparar-lo.

Els veïns de Molins gaudeixen amb els esmorzars de forquilla cropper

Coneix en Joan Requena, més conegut al poble com en Joan del Garbí, el bar que va regentar fins a la seva jubilació i que era famós pels esmorzars de forquilla que hi servia.

Per cuinar la recepta, hauran de comprar el capipota, ho faran a la carnisseria Cal Manyet, on treballa la Fatma Sy. Fa 20 anys que va arribar a Molins des del Senegal i és la responsable de cuinar els plats preparats que hi venen.

Molins de Rei ha viscut tradicionalment dels cultius de Collserola RTVE

La verdura l'obtindrà de l'Albert Llorens qui, amb 18 anys va decidir que volia fer de pagès i va aprendre l'ofici dels pagesos grans de Collserola, i és el masover de la finca Can Capellans.

I com que el capipota és un plat per compartir, Sílvia Abril ho farà amb la Colla del Camell, la bèstia de foc tradicional de Molins.