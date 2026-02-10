Mònica Martínez Bravo, sobre els pressupostos: "Aconseguirem els acords necessaris"
- La consellera de Drets Socials anuncia un pilotatge per reforçar les garanties en els processos de desemparament
- Martínez Bravo defensa la regularització de migrants: "Suposa un augment molt important de l'activitat econòmica"
La consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, s'ha mostrat optimista i creu que el Govern aprovarà els pressupostos pel 2026. "Aconseguirem els acords necessaris", ha remarcat en una entrevista al 'Cafè d'idees' de La 2 i Ràdio 4.
Martínez Bravo ha apel·lat als socis d'investidura, Comuns i ERC, al "rigor" i la "reflexió" per "impulsar els canvis que necessita realment Catalunya". "Marcarà una diferència amb partits que estan per posar pals a les rodes", ha assenyalat en referència a altres formacions com Junts per Catalunya. En aquesta línia, ha insistit que "Catalunya necessita uns pressupostos" davant l'escenari de mantenir els comptes prorrogats del 2023.
Preguntada per la crisi de Rodalies, Martínez Bravo ha reconegut que per l'executiu han estat "dies intensos". Ha alabat la "feina magnífica" que han fet els consellers Dalmau i Paneque per "acompanyar la ciutadania, emprenyar-se també amb la ciutadania i de fer servir aquest enuig cap a una reivindicació". "El Govern està decidit a entomar tots els reptes", ha remarcat.
Pla pilot per revisar els processos de desamparament
La consellera de Drets Socials ha anunciat que el Govern aprovarà dos pilots per reformular els processos de desamparament en dues parts del territori. Segons ha expressat es crearà una comissió amb "persones expertes i externes" que acompanyarà als tècnics a l'hora de retirar la custòdia dels fills a uns pares. "Aquest canvi farà que un funcionari pugui consensuar la decisió amb un comitè més obert", ha explicat.
"Reforcem els drets de les famílies i els infants en aquests processos", ha considerat Martínez Bravo sobre el nou pilot. A banda, també ha indicat que s'ha iniciat una col·laboració "perquè més famílies puguin tenir un advocat d'ofici". En qualsevol cas, ha deixat clar que la voluntat del Govern és que "el desamparament sigui l'últim recurs".
A favor de la regularització de migrants
La titular de Drets Socials ha defensat que la regularització de migrants que ha aprovat el govern central tindrà un impacte "molt positiu" tant per les persones en situació irregular com pel conjunt de la societat. En aquest sentit, ho considera una "eina de lluita contra l'exclusió i la manca de drets de les persones migrades" i que facilitarà la situació a persones sense llar o els joves que van arribar a Espanya quan eren menors.
Pels detractors de la mesura, Martínez Bravo ha apuntat que organismes com l'FMI o el BCE, així com la literatura científica argumenten que "una migració ben gestionada suposa un augment molt important de l'activitat econòmica". Segons les seves explicacions, es "dinamitza el mercat laboral" més enllà dels impostos que paguin i que "provoca que augmenti el PIB i el PIB per càpita".
La consellera també ha descartat que la regularització provoqui un "efecte crida". "Tenim evidència científica que no hi ha aquest tipus d'efecte crida", ha assegurat posant d'exemple la darrera regularització de Zapatero o quan es va presentar la Iniciativa Legislativa Popular el 2024.