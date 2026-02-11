Alberto Garzón reivindica la unió de les esquerres: "Aragó és un senyal"
- L'excoordinador general d'Esquerra Unida creu que Sánchez "ho està fent bé" però que "hauria de fer més" en habitatge
- L'antic ministre de Consum opina que Felipe González té "una visió del món molt reaccionaria"
L'excoordinador general d'Esquerra Unida i antic ministre de Consum, Alberto Garzón, reivindica la unió electoral de les esquerres per les pròximes eleccions generals després que s'hagi obert el debat d'un front més ampli proposat pel diputat d'ERC Gabriel Rufián. En aquest sentit, ha apel·lat al pragmatisme davant "una fragmentació que empitjora la mateixa llei electoral" i que fa que es perdin els vots si no s'obté representació i que perjudica les forces més petites.
En una entrevista al 'Cafè d'idees' de La 2 i Ràdio 4, Garzón ha posat d'exemple els últims comicis: "Aragó és un senyal del que pot passar a les eleccions generals". "És un problema que ens afecta tots els progressistes", ha insistit, mentre que ha afegit que si l'esquerra va dividida "la llei electoral els liquidarà".
“☕ Alberto Garzón reivindica la unió electoral de les esquerres | @agarzon— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) February 11, 2026
🗣️ "Aragó és un senyal del que pot passar a les eleccions generals"
📲 https://t.co/MrTxQlnBeM pic.twitter.com/h0KqLGp0hc“
El seu pronòstic "100% segur" és que si les esquerres no s'uneixen hi haurà "un govern de dreta i extrema dreta". "És l'enèsim cas que l'esquerra ha de deixar de barallar-se entre si i unir-se, és com la Vida de Brian que s'anteposen les diferències que el que es comparteix", ha apuntat l'exlíder d'Esquerra Unida.
Garzón ha descartat intervenir directament en aquesta unió d'esquerres. "Com a ciutadà progressista, espero que arribin a un acord perquè ens hi juguem molt", ha desitjat.
Preguntat sobre un possible lideratge de Rufián d'aquest front ampli d'esquerres, l'exministre ha apuntat que són les forces progressistes qui "hauran de resoldre com encaixen les peces del puzle" en referència al lideratge de la unió.
“☕ @agarzon descarta intervenir directament en la unió de les esquerres— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) February 11, 2026
🗣️ "Espero que arribin a un acord perquè ens hi juguem molt. Ells hauran de resoldre com encaixen les peces del puzle"
📲 https://t.co/MrTxQlnBeM pic.twitter.com/a4IORMLnfp“
Sánchez "ho està fent bé"
Garzón creu que Pedro Sánchez "ho està fent bé" i el veu "convençut del que està fent". No obstant això, li demana "més coses i més audàcia" en assumptes com l'habitatge.
"Ha patit molt l'acorralament al qual l'ha sotmès la dreta, que el considera un traïdor", ha assenyalat. Per l'exministre de Consum, el discurs amb aquesta etiqueta "està fent fràgil la democràcia".
“☕ @agarzon creu que Sánchez "ho està fent bé" però "hauria de fer més coses" especialment en "sectors crítics" com l'habitatge— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) February 11, 2026
🗣️ "Ha patit molt l'acorralament al qual l'ha sotmès la dreta, que el considera un traïdor"
📲 https://t.co/MrTxQlnBeM pic.twitter.com/H1RPeMtpHH“
Felipe González, "una opinió molt reaccionària"
Entre aquests atacs a Sánchez per part de la dreta, Garzón inclou a Felipe González. "L'únic que fa és criticar al PSOE", ha indicat.
L'exlíder d'Esquerra Unida li reconeix la construcció de l'Estat del Benestar en comunitats autònomes com Andalusia, però considera que "no té res a veure amb el Felipe González que fa 10 anys que pretén una solució del país clarament orientat a la dreta". "Té una opinió del món molt reaccionària", ha conclòs.
“☕ @agarzon creu que Felipe González té "una visió del món molt reaccionaria"— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) February 11, 2026
🗣️ "Porta 10 anys pretenent un arranjament del país clarament orientat cap a la dreta"
📲 https://t.co/MrTxQlnBeM pic.twitter.com/HkxHfBP62E“
En aquest sentit, Garzón li ha retret que González es dediqui a fer aquestes crítiques davant l'escenari d'auge de la ultradreta en diferents països europeus i quan considera que Espanya "és l'esperança dels progressistes de tot el món".
En aquesta entrevista amb Gemma Nierga, l'exministre ha aprofitat per parlar del seu nou llibre "La guerra por la energía", on analitza fenòmens com el nou imperialisme basat en el control de recursos escassos exemplificat per Donald Trump, així com el creixement d'una extrema dreta que nega l'emergència climàtica per protegir el seu model de consum.