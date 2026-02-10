Podemos se desmarca de la iniciativa de aglutinar a los partidos de izquierda: "Son cuestiones internas de Sumar"
- Para los morados Sumar no representa lo que ellos denominan como la "izquierda transformadora"
- Belarra culpa al Gobierno del PSOE y Sumar de "alimentar el malestar" que impulsa a las derechas
A pocas horas de una derrota electoral que ha expulsado a Podemos del parlamento autonómico de Aragón, y tras el anuncio de los partidos que componen Sumar de iniciar un proceso de diálogo para relanzar un espacio de confluencia política de cara a las próximas elecciones generales, en un acto el próximo 21 de febrero, la secretaria general de Podemos se ha desmarcado de este proyecto.
Ione Belarra ha recalcado que "no entramos en consideraciones sobre cuestiones internas de Sumar" y que son "ellos, los partidos que forman parte del Gobierno y del proyecto Sumar quienes tienen que explicar en qué consiste". "Esto forma parte del proyecto de Sumar", ha insistido.
Así se ha expresado Belarra en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces del Congreso de los Diputados, donde ha remarcado que su formación política está concentrada en la tarea "crucial" de "volver a poner a la izquierda en pie". Allí ha asegurado que "estamos enormemente preocupadas porque necesitamos una izquierda capaz de parar el fascismo y el avance de la extrema derecha".
Según Belarra, la estrategia de Podemos es que su formación "participará de las candidaturas más amplias posibles", una ecuación en la que incluyen a IU, pero no al Movimiento Sumar. "Estamos abiertas a tejer alianza para fortalecer una izquierda transformadora, construir y reconstruir esa izquierda de transformación que existía con Unidas Podemos", ha dicho en alusión a la antigua coalición entre Podemos e IU. Ese es el camino, ha dicho "una izquierda que se vuelva a poner en pie" más allá del Partido Socialista.
Fuentes de Podemos han dejado claro que para ellos Sumar no representa lo que denominan la "izquierda transformadora" ya que, a su juicio, el partido de Yolanda Díaz es fruto de una operación política para construir una izquierda plegada a los intereses del PSOE. Aunque no han aclarado con qué formaciones están hablando para intentar tejer una candidatura de unidad, han insistido en que están dispuestos a volver a ir en coalición con IU.
Para Belarra el Gobierno de PSOE y Sumar "alimenta el malestar" que impulsa a la derecha
La exministra de Derechos Sociales no ha ahorrado críticas al actual Ejecutivo. Según Belarra, "es evidente que este Gobierno conformado por el PSOE y Sumar solo sirve para alimentar el malestar" que impulsa a "la derecha y la extrema derecha". Es algo que, dice, se ha visto en Extremadura y Aragón: "Lo vemos cada vez que abren las urnas", ha aseverado.
Durante su intervención ante los periodistas, ha abogado por seguir empujando las transformaciones para que baje el precio de la vivienda o impulsar las políticas del feminismo o "llamar genocidio al genocidio". "Quien promovía esas transformaciones dentro del Gobierno era Podemos", ha asegurado. Sin embargo, ahora, "el principal alimento del bloque de la derecha y la extrema derecha es un Gobierno que no hace nada" en aspectos como los mencionados. "Este gobierno ha renunciado a transformar", ha dicho.
La prensa ha interrogado a Belarra sobre el encuentro que tienen previsto organizar el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, y el dirigente de Más Madrid, Emilio Delgado para reflexionar sobre el futuro de la izquierda. Ayer el republicano apeló a levantar una unidad plurinacional "con menos pureza y más cabeza", sin atender a siglas. Aunque su planteamiento fue recibido con frialdad por varios partidos, incluida la propia ERC.
Ione Belarra afirma que la información que tienen al respecto es "la que se ha hecho pública, nadie nos ha comunicado nada". Según la secretaria general de Podemos, "se trata de una charla" porque ayer mismo ERC dijo "que no formaba parte de la estrategia orgánica de su partido". Por lo que entiende, "será parte de una charla que forma parte de dos partidos políticos".
El líder de ERC puso este lunes sobre la mesa la necesidad de "hacer algo diferente" tras los malos resultados de la izquierda en las elecciones autonómicas de Aragón.