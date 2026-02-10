Podemos se desmarca de la iniciativa de aglutinar a los partidos de izquierda: "Son cuestiones internas de Sumar"

A pocas horas de una derrota electoral que ha expulsado a Podemos del parlamento autonómico de Aragón, y tras el anuncio de los partidos que componen Sumar de iniciar un proceso de diálogo para relanzar un espacio de confluencia política de cara a las próximas elecciones generales, en un acto el próximo 21 de febrero, la secretaria general de Podemos se ha desmarcado de este proyecto.

Ione Belarra ha recalcado que "no entramos en consideraciones sobre cuestiones internas de Sumar" y que son "ellos, los partidos que forman parte del Gobierno y del proyecto Sumar quienes tienen que explicar en qué consiste". "Esto forma parte del proyecto de Sumar", ha insistido.

Así se ha expresado Belarra en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces del Congreso de los Diputados, donde ha remarcado que su formación política está concentrada en la tarea "crucial" de "volver a poner a la izquierda en pie". Allí ha asegurado que "estamos enormemente preocupadas porque necesitamos una izquierda capaz de parar el fascismo y el avance de la extrema derecha".

Según Belarra, la estrategia de Podemos es que su formación "participará de las candidaturas más amplias posibles", una ecuación en la que incluyen a IU, pero no al Movimiento Sumar. "Estamos abiertas a tejer alianza para fortalecer una izquierda transformadora, construir y reconstruir esa izquierda de transformación que existía con Unidas Podemos", ha dicho en alusión a la antigua coalición entre Podemos e IU. Ese es el camino, ha dicho "una izquierda que se vuelva a poner en pie" más allá del Partido Socialista.

Fuentes de Podemos han dejado claro que para ellos Sumar no representa lo que denominan la "izquierda transformadora" ya que, a su juicio, el partido de Yolanda Díaz es fruto de una operación política para construir una izquierda plegada a los intereses del PSOE. Aunque no han aclarado con qué formaciones están hablando para intentar tejer una candidatura de unidad, han insistido en que están dispuestos a volver a ir en coalición con IU.