Rufián reobre el debat d’una gran coalició d’esquerres
- ERC, Bildu, Sumar i Podem mostren escepticisme i divisions internes sobre com frenar l'extrema dreta
- Només els Comuns consideren "encomiable" la idea d’una gran aliança d’esquerres
L'espectacular avenç de VOX a l'Aragó, on ha doblat resultats, ha tornat a situar sobre la taua de les esquerres fórmules per intentar frenar l’auge de l’extrema dreta. El portaveu d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha tornat a situar sobre la taula la idea d’una gran coalició d’esquerres.
La proposta pretén ser una resposta al canvi de mapa polític, però troba reticències immediates dins el seu mateix partit, que no la considera realista. Podria prendre forma en l'acte del pròxim 18 de febrer de Rufián amb el dirigent de Más Madrid Emilio Delgado.
"🗳️ Rufián reactiva el debat sobre una gran coalició d'esquerres per fer front a l'extrema dreta
ERC defensa “l’esquerra de quilòmetre zero”
La secretària general d’ERC, Elisenda Alamany, ha rebutjat la possibilitat d’explorar aliances estatals i ha insistit que el partit es presentarà “amb les sigles d’ERC” a totes les eleccions.
Alamany ha reivindicat el concepte d’“esquerra de quilòmetre zero”, compartit amb Arnaldo Otegi, i ha restat importància a la participació de Rufián en un acte amb Más Madrid el 18 de febrer. També ha remarcat que no hi haurà canvis de rols dins el grup al Congrés i que, si Rufián vol ser candidat, “ho serà”.
"🗳️ ERC tanca la porta la front d'esquerres de Rufián.
🗣️ @Elisendalamany: "Ens presentarem a Madrid amb les nostres sigles"
També Bildu descarta aquesta via, defensant projectes “arrelats al territori” com millor resposta a la dreta i l’extrema dreta. La proposta ja ha obtingut un ‘no’ del líder de Bildu, Arnaldo Otegi, que ha afirmat en una entrevista a Euskadi Irratia que l’exercici que proposa Rufián és “intel·lectualment lloable” però considera que Euskadi ha de tenir veu pròpia al Congrés dels Diputats.
Sumar i Podem expressen dubtes
Els dubtes també arriben des de Sumar, on Yolanda Díaz reclama projectes “creïbles” i “de veritat” més enllà de propostes conjunturals.En aquest sentit ha rebutjat possibles projectes basats en "hiperlideratges" i sense el suport dels partits polítics.
Des de Podem, el portaveu Pablo Fernández assegura que no tenen informació sobre l’objectiu de la iniciativa i es pregunta si compta amb suport real d’ERC o de Más Madrid.
"🗳️ Els Comuns consideren "encomiable" la vocació de Gabriel Rufián per fer un front d'esquerres davant l'auge de l'extrema dreta
En canvi, els Comuns valoren positivament la vocació de Rufián de buscar unitat i la cataloguen com a "encomiable". El portaveu Gerardo Pisarello defensa la “màxima cooperació” entre les forces d’esquerra després dels mals resultats a l’Aragó i reclama valentia al PSOE per evitar que aquesta sigui “la tendència”.