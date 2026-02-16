Estrada Fernández, sobre els comitès d'àrbitres i les federacions: "Són sistemes que estan podrits"
- L'exàrbitre Xavier Estrada Fernández parla al Cafè d'Idees sobre les decisions condicionades dels àrbitres
- Estrada també ha parlat del cas Negreira i de l'experiència que va tenir amb el llavors vicepresident del CTA
L'exàrbitre Xavier Estrada Fernández presenta nou llibre, 'El partit que no veus. Com entrenar la teva ment per competir millor i gaudir de l'esport'. Al Cafè d'Idees, un dels temes del que ha parlat és de la figura de l'àrbitre en el futbol professional, i com no podia ser d'una altra manera, també ha posat el focus en el cas Negreira. De tot plegat, ha sigut molt clar amb la presentadora Gemma Nierga i ha deixat algunes declaracions prou contundents.
La bunquerització de l'àrbitre
La periodista Carme Barceló valora als àrbitres com a figures que estan "soles davant del perill". A aquest apunt, Estrada assenyala que "l'àrbitre és un esportista més" i que va escollir ell ser-ho. Segons l'excol·legiat, "el problema és que el col·lectiu arbitral estigui tan bunqueritzat" i que la manera amb la qual la gent pugui trencar estereotips i prejudicis és que l'àrbitre pugui obrir-se a la societat, és a dir, als mitjans de comunicació, a entrenadors i a jugadors. Estrada considera que el modus operandi actual allunya la figura arbitral de la societat i menysté el paper del col·legiat.
“Els comitès d'àrbitres no haurien d'estar inclosos dins les federacions“
Per què no es produeix aquest canvi? Estrada pensa que aquesta obertura no es fa per la por que hi ha dins dels comitès de les federacions, els quals "són sistemes que estan podrits, casposos, que no estan a l'ordre del dia ni modernitzats, i que encara veuen el futbol amb la visió dels anys 40 i 50". L'exàrbitre veu necessària una regeneració en la qual "els comitès d'àrbitres no haurien d'estar inclosos dins les federacions" i que "haurien de ser un agent totalment extern que pogués treballar de manera professional amb qualitat i oferint un servei als clubs com es mereixen".
El mal funcionament del VAR
Estrada ha denunciat moltes vegades el mal funcionament del videoarbitratge. Una de les mesures que proposa l'excol·legiat és que l'àudio del VAR sigui en directe i no a posteriori del partit, com es fa ara. "S'ha de mostrar a la gent com s'analitza una jugada, perquè dona molta transparència i facilita esclarir quina és la feina de cada àrbitre", explica Estrada.
“S'ha de mostrar a la gent com s'analitza una jugada“
Decisions condicionades
Xavier Estrada Fernández va expulsar l'any 2009 el llavors davanter del Reial Madrid, Cristiano Ronaldo, al minut 82 del partit que enfrontaven els blancs contra l'Almeria al Santiago Bernabéu. Aquesta decisió li va suposar no arbitrar el conjunt blanc durant dos anys. "Amb aquesta expulsió t'adones que estàs a primera divisió", diu l'exàrbitre.
Estrada recorda que enguany el col·legiat Alejandro Quintero González va expulsar dos jugadors del Reial Madrid en el partit contra el Celta del passat 7 de desembre, que segons ell podien haver sigut tres, "i veurem si torna a trepitjar el Bernabéu aquest any", diu, posant-ho en dubte. Estrada afirma que tot plegat ens porta a pensar que "els àrbitres xiulen de manera condicionada", perquè "les persones, quan a través d'una presa de decisions hi ha una conseqüència, encara que no els ho diguin d'una manera directa, inconscientment ja saben el que han de fer".
L'exàrbitre afegeix que "hi ha molts jugadors com Mbappé o Vinícius que s'aprofiten del focus mediàtic que saben que tenen". La periodista Carme Barceló sospita que hi hagi "trucades" que puguin condicionar decisions arbitrals, i Estrada Fernández, abans que pensar això, prefereix insistir en el comitè d'àrbitres totalment extern que ja fa temps que defensa i proposa. "Serà l'única manera que els àrbitres puguin decidir lliurement", esmenta l'excol·legiat.
“Hi ha molts jugadors com Mbappé o Vinícius que s'aprofiten del focus mediàtic“
La veritat del cas Negreira
Ahir, 15 de febrer, feia tres anys des que va esclatar el famós cas Negreira. Precisament, Xavier Estrada Fernández va escriure un llibre titulat 'La veritat del cas Negreira', que ell ha resumit al Cafè d'Idees. "El fet que parlem del cas Negreira ja és molt greu i representa que tenim un escàndol al món del futbol, concretament en l'arbitratge, que després de tres anys encara no s'ha resolt", diu Estrada, i afegeix que el fet que hagi passat tant temps evidencia que "és molt gros el que es vol amagar".
“És molt gros el que es vol amagar“
Un indicatiu de la situació, segons l'exàrbitre, és que des de la RFEF o des del CTA no hagin intentat escurçar el temps i que vagin passant els anys deixa en molt mal lloc tant a la Federació com al col·lectiu arbitral. "Està fent un dany a la figura arbitral que ja veurem si serà reparable", comenta. Estrada pensa que "els àrbitres estan instrumentalitzats pel sistema i fan el que poden".
“Està fent un dany a la figura arbitral que ja veurem si serà reparable“
Segons ell, tot plegat mostra el funcionament de les federacions i del comitè d'àrbitres, i ho explica amb dos exemples que ha viscut de primera mà: "Quan vaig presentar la querella al que era el vicepresident del CTA i al seu fill, no vaig rebre cap trucada del llavors president de la RFEF, Luis Rubiales, o del president del CTA, Luis Medina Cantalejo", que segons ell "hauria estat el més normal quan un àrbitre que forma part del col·lectiu presenta una querella pel cas Negreira".
“No vaig rebre cap trucada ni de Rubiales ni de Medina Cantalejo“
Xavier Estrada Fernández conclou sobre el cas Negreira que "el que sabem és que hi ha un club que paga a un vicepresident d'àrbitres més de 8 milions d'euros" i per això va demanar a la jutgessa que no s'investigués més. "El fet que un vicepresident d'àrbitres rebi uns diners és una corrpució esportiva per activitat, no cal saber on van a parar o quin és el retorn d'aquests diners", diu. En definitiva, Estrada considera que "és un fet delictiu".
“Sabem que hi ha un club que paga a un vicepresident d'àrbitres més de 8 milions d'euros“
La seva experiència amb Negreira
Segons Estrada Fernández, José María Enríquez Negreira, com a vicepresident del CTA, tenia molt poder en tots els sentits. Estava al comitè de designació, que promovia els àrbitres a escala internacional i que, quan un àrbitre pujava a primera divisió, feia una trucada de telèfon. L'exàrbitre explica que a la primera trucada que va rebre de Negreira va ser per convidar-lo a una marisqueria, on van dinar tots dos i la dona del llavors número 2 dels àrbitres. "Honestament, pensava que em gravaven i que era una broma. No podia entendre el que estava passant", afirma Estrada, sobre la trobada.