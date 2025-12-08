El desquiciamiento del Real Madrid ante el Celta deja una lista de daños preocupante

"Nos han desquiciado las decisiones del árbitro", aseguró el entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, tras la derrota de su equipo por 0-2 ante el Celta de Vigo.

Preguntado hasta en tres ocasiones por la delicada situación en la que queda su puesto como entrenador, el tolosarra se remitió a mirar hacia los próximos compromisos: Manchester City en Champions League y visitar en Liga al Alavés.

La primera gran mala noticia es la lesión de Eder Militao. El defensa brasileño estaba siendo el mejor de los zagueros merengues y se perderá cuatro meses de competición por la lesión que sufrió en la primera parte.

No es seguro que Dean Huijsen llegue a tiempo para jugar el miércoles y a la baja duradera de Militao habrá que unir para la Liga las sanciones a Fran García y a Álvaro Carreras, expulsados en el Bernabéu frente al Celta. No estarán para jugar en casa de uno de los equipos más en forma de la Liga como el Alavés.

El Madrid terminó el partido jugando con nueve futbolistas. Fran García fue expulsado en el minuto 64 por "doble amarilla". El colegiado Alejandro Quintero González explicó en el acta que Álvaro Carreras fue expulsado en el minuto 90 por dirigirse al árbitro con un: "eres malísimo". Por otro lado, el acta confirmó que una tercera roja, mostrada hacia el banquillo, fue para Endrick.

"Endrick fue expulsado por levantarse del banquillo, saliendo del área técnica, dirigiéndose al cuarto árbitro en voz en grito, teniendo que ser sujetado por miembros del cuerpo técnico", escribió. Por otro lado, en 'otras incidencias', Quintero González denunció el comportamiento de Carvajal.

"Una vez finalizado el encuentro y encontrándonos en el túnel de vestuario, identifico al jugador Dani Carvajal, sin atuendo deportivo y vistiendo ropa de calle, el cual se dirige hacia mi persona en los siguientes términos: 'El nivel que dais y llorando luego en rueda de prensa'", relató el árbitro.

Este es el mapa de daños y los riesgos que debe afrontar un equipo en el que a su entrenador se le ve cada vez más fuera que dentro. Su autoridad se cuestiona cada día más desde que jugadores que se quejaron en su día han sido correspondidos con la benevolencia (Valverde no ha vuelto a tener que jugar de lateral o Vinicius, que no ha vuelto a ser sustituido antes del último cuarto de hora).

"Hay que intentar pasar página lo más rápido posible, son solo tres puntos, queda mucha liga. Lo mejor, que el miércoles tenemos el City para reaccionar y quitarnos este mal sabor de boca. No era lo que esperábamos. El partido lo habíamos planteado para jugar con buen ritmo, apretando, y nos han faltado cosas", explicó Alonso.

El estilo de juego que se le vio al equipo en el Mundial de Clubes está muy lejos del que despliega actualmente. Los próximos compromisos pueden ser cruciales.