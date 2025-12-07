El Celta asalta el Bernabéu y muestra las carencias del Real Madrid

El Celta se ha llevado los tres puntos del Santiago Bernabéu (0-2) en un partido desastroso para el Real Madrid, que acabó con nueve jugadores por las expulsiones de Fran García y Álvaro Carreras, y con una preocupante lesión de Eder Militao. El equipo gallego destrozó a los locales con un partido muy serio que coronó con un doblete de Williot Swedberg.

El equipo blanco, por tanto, deja escapar al Barça en lo alto de la clasificación de la Liga. El equipo culé se aleja ya a cuatro puntos, mientras que el Madrid alimenta su crisis de juego a solo tres días de la visita del Manchester City de Pep Guardiola al Bernabéu.

Muchos problemas para Xabi Alonso, que no consigue enderezar la senda de un equipo que parecía haber recuperado sensaciones en San Mamés el pasado miércoles. La mala imagen de este domingo se acrecenta con una nueva baja en la ya de por sí maltrecha defensa merengue. La de Militao es la sexta baja en la retaguardia madridista, que también sufrirá por las rojas a Fran García y Álvaro Carreras.