El Celta asalta el Bernabéu y muestra las carencias del Real Madrid
- El equipo gallego se impuso gracias un doblete de Williot Swedberg (0-2)
- El Madrid, endeble en defensa, acabó con nueve jugadores, por las expulsiones de Fran García y Carreras
El Celta se ha llevado los tres puntos del Santiago Bernabéu (0-2) en un partido desastroso para el Real Madrid, que acabó con nueve jugadores por las expulsiones de Fran García y Álvaro Carreras, y con una preocupante lesión de Eder Militao. El equipo gallego destrozó a los locales con un partido muy serio que coronó con un doblete de Williot Swedberg.
El equipo blanco, por tanto, deja escapar al Barça en lo alto de la clasificación de la Liga. El equipo culé se aleja ya a cuatro puntos, mientras que el Madrid alimenta su crisis de juego a solo tres días de la visita del Manchester City de Pep Guardiola al Bernabéu.
Muchos problemas para Xabi Alonso, que no consigue enderezar la senda de un equipo que parecía haber recuperado sensaciones en San Mamés el pasado miércoles. La mala imagen de este domingo se acrecenta con una nueva baja en la ya de por sí maltrecha defensa merengue. La de Militao es la sexta baja en la retaguardia madridista, que también sufrirá por las rojas a Fran García y Álvaro Carreras.
El Celta, inalterable
Con estos mimbres, el Celta pasó inalterable por el Bernabéu, donde se encontró muy cómodo ante un Madrid falto de tensión. El equipo de Giráldez, firme en defensa y audaz en ataque, con un fantástico Borja Iglesias y un Bryan Zaragoza al alza, fue superior al Madrid durante todo el partido. Aunque no se vieron goles en la primera mitad, el equipo vigués llevó el peso del partido con asiduas llegadas al área de Courtois, mientras el Madrid vivía de la luz de sus estrellas, hoy sin puntería.
Los de Xabi Alonso saltaron en la segunda parte con prisa por marcar y un 'trallazo' de Valverde, pero pronto se encontró con un gol en contra. En el minuto 52, Bryan Zaragoza filtró un pase al centro del área, donde Williot remató con la espuela para marcar un golazo que metió el miedo en el cuerpo al Real Madrid (0-1).
Apenas diez minutos después, con el Celta lanzado en busca del segundo gol, el Madrid se quedó con diez jugadores, por dos tarjetas amarillas en un minuto a Fran García, al que Xabi Alonso reprochó su precipitación camino del vestuario.
Pese a jugar con uno menos, el Madrid recuperó la iniciativa y se lanzó en busca del empate, pero se encontró con un Celta muy seguro y ordenado atrás. Las dos mejores ocasiones llegaron de dos pases fantásticos de Tchouaméni para Mbappé y Gonzalo, que no encontraron puerta. El francés tiró arriba una bonita vaselina, mientras que el canterano cabeceo picado fuera por poco.
El tiempo se agotaba y, para colmo del Madrid, Carreras fue expulsado en el minuto 91. Con nueve jugadores sobre el campo y el Bernabéu encendido, el Celta sentenció el partido con un nuevo gol de Williot a pase de Iago Aspas. Punto y final para un partido trágico para el equipo blanco y para el recuerdo del Celta.