Trent Alexander-Arnold sufre una lesión muscular en la pierna izquierda y no volverá a jugar hasta el año que viene

Trent Alexander-Arnold se despide de los terrenos de juego hasta el año que viene. El jugador del Real Madrid sufre una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps de la pierna izquierda que se produjo durante la disputa del partido adelantado de Liga ante el Athletic.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Trent Alexander-Arnold por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps de la pierna izquierda. Pendiente de evolución", recoge el comunicado de los servicios médicos del club.

Aunque desde el Real Madrid no se han dado plazos para su regreso, el lateral derecho podría estar unos dos meses fuera de los terrenos de juego. Precisamente, Trent estaba realizando su mejor partido vestido de blanco en San Mamés, con una asistencia y gran protagonismo en las acciones de ataque de su equipo.

El futbolista inglés se fue al suelo tras despejar un balón en los primeros minutos de la segunda parte y tuvo que ser sustituido por Asencio. Esta baja se suma a la de Carvajal y el lateral derecho del Real Madrid vuelve a estar en cuadro, como pasó a comienzos de campaña, cuando ambos también se lesionaron.

Además, Dani Carvajal tampoco volverá a jugar hasta comienzos del año que viene, por lo que Xabi Alonso tendrá que volver a solucionar un problema que empieza a ser recurrente esta temporada. Valverde podría volver a ocupar un puesto en el que fue un habitual la pasada campaña, donde cumplió con nota.