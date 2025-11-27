Clasificación de Champions League hoy, así quedan las posiciones tras la jornada 5: el Arsenal de Arteta, líder

La llamada "fase liga" de la Champions League 2025/2026 entra en su recta final con solo tres jornadas por delante y una clasificación que hace que, como ya ocurrió la temporada pasada en el estreno del nuevo formato, en la inmensa mayoría de los casos la incertidumbre predomina para saber dónde acabará cada equipo.

Nadie echa mano al Arsenal Una excepción es el Arsenal que dirige Mikel Arteta, lanzado a estar en el 'top 8' que pasará directamente a octavos de final. En Londres se cruzaban dos de los tres equipos que contaban hasta esta jornada sus partidos por victorias. El partido llegó igualado al descanso con los goles de de Jurrien Timber, a balón parado, cómo no tratándose del Arsenal, y el joven Lennart Karl pero mediada la segunda parte el partido lo decidieron en una ráfaga de dos minutos los tantos de Noni Madueke y Gabriel Martinelli. Descabalgado el Bayern del pleno de victorias, con la derrota del Inter de Milán en el Metropolitano el Arsenal se queda solo como el único equipo que ha conseguidos los 15 putos puestos en juego hasta ahora. Un cabezazo de Giménez en el 93' da la victoria al Atlético de Madrid ante el Inter en un partidazo de pura Champions

Noche de gloria para Vitinha en París Segundo en la clasificación de la Champions es otro equipazo con un español en el banquillo: el actual campeón, el PSG de Luis Enrique. Este miércoles en un partido con grandes goles, sobre todo los dos primeros de Vitinha (que redondeó su triplete con un tanto de penalti) se impuso al Totteham por 5-3 y eso que los ingleses se llegaron a adelantar por dos veces en el marcador. Fabián Ruiz fue el autor del tanto que puso por primera vez por delante a los suyos, el 3-2 en el minuto 59.

Otra catástrofe en Liverpool La temporada pasada a estas alturas el Liverpool de Arne Slot asustaba en Europa antes de ser eliminado en los penaltis por el posteriormente campeón. Este año las cosas le van de muy distinta forma. La victoria ante el Madrid en la pasada jornada queda ahora muy lejos tras caer en casa ante el PSV Eindhoven por un estruendoso 1-4, la gran sopresa de la jornada junto con la derrota el martes del Manchester City ante el Bayer Leverkusen también en su estadio.

Así están los españoles Entre los equipos de LaLiga el Real Madrid es ahora el único en el 'top 8', en quinta posición a tres puntos del líder. El Atlético adelanta al Barça y 12º por la 18ª posición de los culers mientras que el Athletic Club queda 27ª, fuera de los 24 que continuarían en la competición y el Villarreal es antepenúltimo pero no está aún matemáticamente descartado

CLASIFICACIÓN CHAMPIONS LEAGUE 2025 / 2026 A 26 DE NOVIEMBRE

Pasarían a octavos directamente 1. Arsenal- 15 puntos 2. PSG - 12 puntos 3. Bayern Múnich - 12 puntos 4. Inter de Milán - 12 puntos 5. Real Madrid - 12 puntos 6. Borussia Dortmund - 10 puntos 7. Chelsea - 10 puntos 8. Sporting Portugal -10 puntos

Equipos que pasarían a playoffs como cabeza de serie 9. Manchester City - 10 puntos 10. Atalanta - 10 puntos 11. Newcastle - 9 puntos 12. Atlético de Madrid- 9 puntos 13. Liverpool - 9 puntos 14. Galatasaray - 9 puntos 15. PSV Eindhoven- 8 puntos 16. Tottenham - 8 puntos

Resto de equipos que pasarían a playoffs 17. Bayer Leverkusen - 8 puntos 18. FC Barcelona - 7 puntos 19. Qarabag - 7 puntos 20. Nápoles - 7 puntos 21. Olympique de Marsella - 6 puntos 22. Juventus - 6 puntos 23. AS Monaco - 6 puntos 24. Pafos FC - 6 puntos