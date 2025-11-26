Un póker de Mbappé y la mejor versión de Vinicus permiten la remontada de un frágil Real Madrid ante Olympiacos

Ficha técnica: Olympiacos: Tzolakis; Rodinei (Costinha, m.71), Retsos, Pirola (Biancone, m.62), Ortega; Mouzakitis, Dani García (Hezze, m.46), Podence (Strefezza, m.71), Chiquinho, Gelson Martins; y El Kaabi Real Madrid: Lunin; Trent, Asencio (Brahim, m.73), Carreras, Mendy; Tchouaméni, Fede Valverde, Camavinga (Ceballos, m.46), Güler (Bellingham, m.61); Vinícius (Fran García, m.90) y Mbappé. Goles: 1-0, m.8: Chiquinho. 1-1, m.22: Mbappé. 1-2, m.24: Mbappé. 1-3, m.29: Mbappé. 2-3, m.52: Taremi. 2-4, m.60: Vinícius. 3-4, m.81: El Kaabi. Árbitro: Michael Oliver (ING). Mostró tarjeta amarilla a Ortega (40) por Olympiacos; y a Camavinga (23) y Güler (56) por el Real Madrid. Incidencias: encuentro de la quinta jornada de la Liga de Campeones, disputado en el Estadio Georgios Karaiskakis, lleno, con 33.296 espectadores en la grada.

El primer triunfo en partido oficial de la historia del Real Madrid en Grecia, con una exhibición futbolística de Vinícius y goleadora de Kylian Mbappé, autor de cuatro tantos que sin embargo no espantan los fantasmas por una fragilidad defensiva que premió el ímpetu de Olympiacos.

Xabi Alonso que volvió a agitar su equipo titular con hasta seis cambios para regresar a la senda de la victoria tras tres malos resultados, recuperando la pegada pero sin lograr despejar las dudas defensivas.

Dos nombres propios Sin Thibaut Courtois ni Jude Bellingham en el once titular, Mbappé fue el protagonista de una victoria apretada al final por la debilidad defensiva merengue, aunque con más actitud y hambre que en los tres encuentros previos que acabaron sin triunfos. El delantero galo convirtió cuatro dianas, para convertirse en el cuarto jugador del Real Madrid que lo consigue en la Copa de Europa, compartiendo privilegio con Alfredo Di Stéfano, Ferenc Puskás y Cristiano Ronaldo. Pero el '10' merengue no estuvo solo, y tuvo en Vinicius a su mejor socio. El brasileño fue un dolor de muelas para la defensa del Olympiacos, recordando, con dos asistencias, al mejor Vini de las noches europeas.

Agonía final madridista Los griegos apretaron al final -casi una veintena de remates- y rozaron el empate, pero la victoria permite al Real Madrid sumar ya 12 puntos y afianzarse en el 'top 8'. Mientras 'Vini' se divertía marchándose de todos y viendo como solo la parada de Tzolakis al balón picado le alejaba del gol, el resto de sus compañeros se apagaron para acabar el partido con extrañas sensaciones, deseando el pitido final y aumentando las dudas. No pudo controlar el partido el equipo de Xabi Alonso, que estuvo por detrás en el marcador al inicio del encuentro tras el gol de Chiquinho en el minuto ocho y que vio como Olympiacos se agarró al partido con los tantos de Taremi en el minuto 52 y de El Kaabi en el 81, con sendos remates de cabeza sin oposición dentro del área. Y el duelo se cerró con un nuevo remate de El Kaabi cerca del poste y un disparo de Hezze que rondó el gol ante la desesperación de Lunin. Finalmente, el Real Madrid pudo lograr los tres puntos, después de tres partidos sin ganar, en un partido en el que el Eduardo Camavinga se marchó sustituido tras el descanso por un fuerte resfriado que le impedía respirar con normalidad.