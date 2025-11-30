El Real Madrid se deja en Girona el liderato de la Liga al no pasar del empate (1-1)

El Real Madrid se dejó el liderato de la Liga al no pasar del empate (1-1) en su visita al Girona. Los blancos tuvieron ocasiones para ganar pero les faltó acierto en los metros finales. Azzedine Ounahi adelantó al club catalán al borde del descanso. Kylian Mbappé empató desde el punto de penalti.

El partido arrancó con el Girona presionando a los blancos con intensidad, mordiendo en cada jugada. El trabajo de los de Míchel provocó varias pérdidas madridistas en la salida de balón. Los de Xabi Alonso amenazaban más cuando robaban y salían Mbappé y Vinicius como flechas más que cuando elaboraba.

Arda Güler tuvo la primera clara tras una cabalgada del francés y, poco después, el astro francés probaría suerte desde la frontal después de un grave error de Vanat. Pero sus disparos no encontraron portería. Sin embargo, la mejor ocasión fue un disparo de Tsygankov que Courtois tuvo que atrapar en dos tiempos.

Del 0-1 al 1-0 Con el paso de los minutos, el conjunto de Xabi Alonso se adueñó de la posesión pero sin mayor profundidad. Cuando el partido se acercaba al descanso, la acción se aceleró. Mbappé cazó un balón en una jugada embarullada en el área y marcó. Pero el VAR llamó a De Burgos Bengoetxea para aclarar la jugada: el balón había golpeado claramente la mano del francés en el momento en el que le quedaba franco para el disparo. Todo indicaba que el gol del Real Madrid estaba cerca cuando llegó la jugada que cambió el signo del partido. Una salida vertiginosa del Girona por banda derecha, un toque sutil de Iván Martín para dejar el balón en la frontal y llegada poderosa de Ounahi, que colocó el balón lejos del alcance de Courtois para desatar la euforia en Montilivi.

Arda Güler al banco El Real Madrid necesitaba un cambio de rumbo para la segunda parte y Xabi mandó un mensaje reemplazando al timón. Camavinga entró por Guler. Pero la primera ocasión clara la salvó Courtois, que impidió que Vanat ampliara la ventaja de los catalanes en una contra letal. Ese aviso fue un punto de inflexión para los blancos. El equipo de Xabi Alonso despertó a los blancos y empezaron a encerrar al Girona en su área. Vinicius apareció más, le anularon un gol por evidente fuera de juego, y Gazzaniga firmó varias manos salvadoras. Pero la insistencia blanca encontró premio. Vinicius encaró a Hugo Rincón, que le derribó dentro del área. Penalti claro que Mbappé transformó ajustando el disparo a la derecha del portero.