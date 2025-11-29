Raphinha lidera la remontada del Barça ante un buen Alavés

Cuánto había echado de menos el FC Barcelona a Raphinha. La ausencia del brasileño durante los últimos dos meses había dejado un vacío difícil de llenar. El extremo, para muchos infravalorado, demostró este sábado en el Spotify Camp Nou que el equipo es otro con él.

Dos acciones del brasileño por la banda izquierda provocaron dos de los tres goles que dieron al Barça la victoria ante un buen Alavés (3-1). El primer regalo de Raphinha lo aprovechó Lamine, que completó uno de los mejores partidos de la temporada, y el segundo lo puso a buen recaudo Dani Olmo. El mediapunta, que volvió a marcar con el Barça dos meses después, completó su doblete en el descuento.

El Alavés enmudece el Camp Nou y Raphinha acude al rescate del Barça El partido no pudo comenzar de mejor forma para el Deportivo Alavés. El conjunto babazorro estrenó el marcador antes de que se cumpliera el primer minuto. Pablo Ibáñez aprovechó un balón muerto en el área para batir a Joan García y silenciar el Camp Nou. El susto duró un poco más, ya que Abde Rebbach estuvo a punto de hacer la herida más grande solo un minuto después. Superado el sobresalto, el Barça se adueñó del control del partido y apostó por el juego por fuera. Ahí brilló Raphinha, que se inventó el gol del empate en una jugada por la banda izquierda. El brasileño puso un centro raso que Lewandowski, pese a tocarlo, no acertó a rematar. El que sí aprovechó el envío fue Lamine Yamal, que batió a Sivera a placer en el minuto 8. El gol no amedrentó al Alavés, que siguió merodeando con cierta asiduidad los dominios de Joan García. El conjunto vitoriano supo sortear con efectividad la presión culé y hacer daño a la defensa adelantada de su rival. Esto último ya no es noticia. Los rivales han aprendido a atacar la particular estrategia defensiva del Barça y generan más ocasiones al conjunto azulgrana. El cuadro babazorro tuvo oportunidades para haberse llevado al menos un punto del Camp Nou. Más allá del gol, ninguna tan clara como la que tuvo Jonny Otto en el minuto que cambiaría el partido. Tras una gran jugada combinativa del Alavés, el lateral se estrelló contra Joan García, que realizó una de las paradas de la temporada. El meta hizo poco menos que un milagro estirándose al máximo para salvar el remate del defensa desde el área pequeña. Perdonar a los equipos grandes suele tener castigo, tampoco vamos a descubrir ahora la pólvora. El Barça, cumpliendo al dedillo esta premisa, condenó la falta de acierto del Alavés un minuto después. Gerard Martín combinó con Raphinha y el brasileño puso un nuevo centro al corazón del área. Por allí apareció Dani Olmo, que presentó el interior de la bota para batir a Sivera y romper su sequía goleadora en el minuto 26. El mediapunta culé no marcaba con el Barça desde el 21 de septiembre. Entre gol y gol, Lamine Yamal hizo de las suyas. Al '10' se le vio más fino que en los partidos anteriores. Además de marcar su primer tanto en el Camp Nou, el extremo se atrevió con fintas, regates y caños que hicieron las delicias del respetable. El Alavés no quiso irse a vestuarios sin dar otro susto al Camp Nou. Boyé se encontró con un remate franco dentro del área, pero su disparo se fue a la derecha de la meta local.

El regreso de Pedri y el doblete de Olmo, dos grandes noticias para Flick Pese al resultado favorable, a Flick no pareció gustarle mucho el desempeño de los suyos durante el primer acto. Tras el descanso, el alemán dejó en la caseta a Bernal, que había sido titular por primera vez en la temporada, y a Eric, dolorido tras un golpe en el rostro. En su lugar salieron Koundé y Rashford. Especialmente activo estuvo el inglés, en su línea habitual esta campaña. Lewandowski tuvo la primera ocasión clara de la segunda parte con un cabezazo que sacó Sivera. El Barça tenía las más claras, pero el Alavés no dejaba de amenazar al contragolpe. Flick buscó más control y sacó para ello al mejor en eso. Pedri volvió al equipo un mes después de lesionarse y el equipo lo notó. Al igual que Raphinha, el canario es uno de esos jugadores capaces de cambiarle la cara al Barça. Precisamente fue el brasileño el encargado de dejar su lugar en el campo al '8'. Lamine, menos punzante que en la primera parte, y Olmo tuvieron dos opciones para ampliar una renta que se antojaba escasa, y más teniendo en cuenta el peligro que llevó el Alavés durante toda la tarde. En el minuto 77, Boyé estuvo a punto de poner la igualada, pero Cubarsí, providencial, se cruzó en la trayectoria de un disparo que ya cogía portería. El conjunto babazorro echó el resto en busca del empate y dejó huecos atrás que el Barcelona aprovechó. Ya en el descuento, Lamine sacó su guante y sirvió en bandeja de plata el gol a Dani Olmo, que puso la sentencia con un disparo con la izquierda. Es la cuarta victoria consecutiva del Barça en la Liga, que mete presión al Real Madrid antes de su visita a Girona. Los culés recuperan el liderato provisional con 34 puntos, dos más que los blancos, aunque con un partido más. El Deportivo Alavés, por su parte, cerrará el sábado decimocuarto con 15 puntos, cuatro por encima del descenso.