Mbappé conquista La Catedral

El Real Madrid ha hecho los deberes y parece que deja atrás el bache de resultados en la Liga con una victoria de garantías en la casa del Athletic (0-3), en el partido más coral en lo que va de campaña. Mbappé fue el ‘MVP’ de la noche, con dos golazos y una asistencia a Camavinga.

Los de Xabi Alonso han aguantado la presión que el Barcelona les metió con su victoria ante el Atlético (3-1) en el otro partido adelantado de la semana. Ahora mismo, siguen segundos, a un punto de distancia del eterno rival, que es líder en solitario.

Sorprendió a todos el entrenador de los ‘merengues’ con su decisión de dejar en el banquillo al turco Arda Güler en favor de Camavinga, una apuesta que le ha salido bien al de Tolosa.

Comenzó el enfrentamiento con el Madrid muy enchufado, con Mbappé y Vinícius con muy buena sintonía, quizá la mejor desde que el francés llegó al equipo. Ambos se alternaron la banda izquierda y la posición de ataque.

Y más buenas noticias para el Real Madrid. También Trent Alexander-Arnold realizó su mejor actuación desde que llegó este verano para cubrir el lateral derecho, aunque las malas noticias llegaron con su lesión en el inicio de la segunda parte. Sin grandes exigencias en defensa, estuvo a sus anchas y fue el asistente del primer gol y participó de lleno en el segundo.

El Madrid no quería repetir la derrota de la pasada campaña en San Mamés y comenzó con dos buenas ocasiones de Mbappé y Vinícius, ambas desbaratadas por un buen Unai Simón. Pero el dicho se hizo bueno y a la tercera fue la vencida.

Conexión Trent - Mbappé Trent colocó un gran pase desde la derecha a la banda contraria, donde Mbappé recibió poco más allá del centro del campo y fue capaz de conducir y colarse entre los dos centrales para sacar un zapatazo desde la frontal, que se coló por el palo largo de Unai, (0-1, min. 6). El Real Madrid dominaba el duelo con balones largos a la espalda de la defensa, ante un Athletic que no sabía muy bien cómo afrontar una noche que se le iba a hacer larga. La primera ocasión de los locales llegó en una pérdida de Valverde cuando sacaba el balón de atrás. Fue entonces cuando tuvo que aparecer el de siempre, Courtois, para evitar el empate ante el intento de Guruzeta poco antes de la media hora de juego. Primer gol del partido de Mbappé ante el Athletic. EFE Aunque la oportunidad más clara de los ‘leones’ llegó poco después en otro desajuste defensivo de los blancos y, otra vez, el belga se hizo gigante para salvar un gol que ya cantaban en La Catedral tras el disparo de Berenguer. El Athletic había encontrado el camino para hacer daño al Madrid. Achicar los espacios en las salidas de balón de los blancos con la presión alta; fueron los peores momentos del Madrid, que logró ahuyentar los fantasmas del empate con su mejor jugada coral de los 90 minutos. Xabi Alonso asistió desde la zona habilitada para los entrenadores de la paciencia que demostraron sus chicos, moviendo el balón de lado a lado y madurando una jugada que concluyó con una asistencia magistral de Trent al segundo palo, donde esperaba un generoso Mbappé. El galo disponía de remate franco, pero decidió despistar a todos asistiendo con la cabeza a Camavinga, que esperaba en el otro palo para anotar el 0-2 a placer (min.42).

Mbappé se anota otra genialidad El paso por los vestuarios le sentó mejor al Madrid que al Athletic, aunque fuesen los ‘leones’ los primeros en probar suerte tras la reanudación con un gran disparo lejano de Jaureguizar y, aunque, el intento fue bueno, sorprender a Courtois de lejos es muy, pero que muy difícil. Las malas noticias llegaron en el minuto 53, cuando Trent se quedó tumbado en el suelo tras despejar un balón desde su banda. El inglés tuvo que ser sustituido por Asencio por un problema muscular en su pierna izquierda. Justo antes de llegar a la hora de juego, Kylian volvió a aparecer para sacarse otro conejo de la chistera en forma de 'zapatazo' desde la frontal del área que coló por el palo corto de un sorprendido Unai Simón. El meta vasco no pudo hacer absolutamente nada por evitar el 0-3, (min.59). Mbappé celebra con Camavinga el 2-0 ante el Athletic. EFE La estrella del equipo blanco anotó su gol número 16 en la Liga, el 25 en lo que va de campaña entre todas las competiciones y el número 55 en un año natural. Sin duda, es el pilar sobre el que se sustenta este Real Madrid, junto a Courtois. Pero la alegría de sentenciar los tres puntos en una salida siempre complicada como es San Mamés se antojó amarga con otra nueva lesión. Esta vez fue Camavinga el que se tuvo que ir por un problema en su tobillo izquierdo. Con el 0-3 en contra, los ‘leones’ de Valverde sabían que el partido estaba sentenciado, pero no dejaron de intentarlo con más corazón que cabeza, sin apenas importunar al meta belga. Finalmente, el partido adelantado de la jornada 19 acabó con una clara victoria del Real Madrid que le saca de una dinámica peligrosa de tres partidos consecutivos empatando, donde se ha dejado el liderato en favor del Barcelona. Próxima parada, la jornada 15 de Liga ante el Celta de Vigo en el Bernabéu.