El Barcelona se abona a las remontadas en el Camp Nou con una frente al Atlético de Madrid para seguir líder

El FC Barcelona logra una trabajada victoria, con remontada incluida, sobre el Atlético de Madrid (3-1) en el Camp Nou. El partido jugado este martes era uno de los dos adelantados de la jornada 19 de liga por la disputa de la Supercopa de España en enero. Este resultado mete presión al Real Madrid, que visita el miércoles al Athletic Club y le obliga a ganar para no perder comba respecto al liderato, después de cederlo este domingo a los culés.

Sobrevivió el Atleti a la primera parte, a pesar de que se puso por delante. El que no sobrevivió fue Johny Cardoso, que se tuvo que marchar sustituido por Koke debido a una lesión. Y eso que regresaba a la titularidad varios partidos después.

El conjunto del Cholo Simeone empezó avisando al Barça y parecía tenerle tomada la medida a la defensa adelantada de Hansi Flick, sobre todo con un Álex Baena que desde su posición de interior izquierdo amenazaba la línea defensiva azulgrana.

Así llegó el 0-1, de un robo de Nahuel Molina a Raphinha y un balón medido del argentino a Baena, que resolvió con sutileza el mano a mano frente a Joan García (minuto 19). Tan ajustado fue, que tardó De Burgos en confirmarlo, ya que el colegiado primero lo había anulado por fuera de juego y se lo corrigió el VAR.

Pero ahí se cortocircuitó el Atlético, que se vio anulado por un Barcelona enrabietado. Los culés fueron de menos a más y encontraron el gol de la igualada por medio de Raphinha, que dribló a Jan Oblak después de recibir un gran pase filtrado de Pedri (minuto 26).

A pesar del dominio local, tuvo Baena una clara ocasión similar a la de su gol, pero se encontró con un acertado Joan García. Del posible 1-2 se pasó a otro frustrado 2-1, con un fallo garrafal de Robert Lewandowski desde el punto de penalti, enviando el lanzamiento a las nubes.

Dos minutos después tuvo el delantero polaco otra ocasión clara de cabeza a centro de Lamine Yamal, pero en esa el mérito fue en la parada del esloveno Oblak. Fueron las ocasiones más destacadas de la primera parte, en la que un Barça de menos a más pudo haberse llevado más premio.

Simeone dio entrada a Gallagher por Nico González, a quien apenas se le había visto en la primera parte. Tampoco se había visto mucho de Julián Álvarez, pero a este cuesta más sustituirle. Intentó una vaselina sobre Joan al poco de la reanudación.

Carrusel de cambios y lesiones Intercambio de ocasiones con una muy clara de Raphinha, que cruzó en exceso cuando estaba solo frente a Oblak, y de Giuliano a pase de Julián, pegándola de manera defectuosa. Duelo equilibrado también en lo accidentado del mismo, con lesionados por los dos bandos. Baena se tuvo que marchar pasada la hora y le siguió Dani Olmo, pero este dejando al menos el gol de la remontada. El catalán hizo la pared con Lewandowski en la frontal y la cruzó ante Oblak, haciéndose daño en el hombro al caer (minuto 65). Se fueron ambos y entraron Ferran más Rashford. También fue doble el cambio en la lesión de Baena, entrando Almada en su lugar y Sorloth por Giuliano. En ese baile de cambios y lesiones, otra preocupante fue la de Pedri. Entro Dro Fernández en su lugar, al mismo tiempo que Marc Casadó por Raphinha. Y en el Atleti, Griezmann por Koke, que jugó media primera parte y media segunda. Con tanto cambio se rompió el ritmo del partido y eso perjudicó al Barça, que era el que lo imponía hasta ese momento y tuvo la ocasión de matar el partido en las botas de Lamine Yamal. A punto estuvo de aprovechar el Atlético con una buena ocasión de Almada, que rompió el fuera de juego una vez más, pero se perdió en regates y la mandó fuera. Después de más de 80 minutos sin claridad de ideas, el Atlético lo intentó en los finales con coraje y coraje y corazón. Incluso llegaron a descuidar aún más su defensa y pudo Rashford ampliar la ventaja en el tiempo añadido, pero ese honor le correspondió finalmente a Ferran en la última del partido.