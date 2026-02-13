Alfred Bosch veu el nou finançament "a anys llum de la sobirania fiscal"
- L'exconseller del Govern reclama que Esquerra torni a votar sobre l'acord amb els socialistes
- El republicà rebutja la proposta de Rufián per unir les esquerres: "No hem nascut per arreglar Espanya"
L'exconseller del Govern i membre d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Alfred Bosch, considera que el nou model de finançament "està a anys llum de la sobirania fiscal" tal com es contemplava en el pacte d'investidura de Salvador Illa. "És un traspàs d'uns fons que després s'hauran de pagar", opina l'antic dirigent republicà.
En una entrevista al 'Cafè d'idees' de La 2 i Ràdio 4, Bosch ha carregat contra aquest nou sistema de finançament per a Catalunya perquè creu que no resol "l'arrel del problema" del dèficit fiscal i perquè provocarà l'endeutament de la Generalitat.
“☕ @AlfredBosch diu que el nou model de finançament "està a anys llum de la sobirania fiscal" que contemplava el pacte d'investidura d'Illa— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) February 13, 2026
🗣️ "És un traspàs d'uns fons que després s'hauran de pagar. No resolen l'arrel del problema"
📲 https://t.co/MrTxQlo94k pic.twitter.com/TDTkNYCDkl“
Com a membre d'Esquerra, Bosch reclama a la direcció una consulta per tornar a votar l'acord amb els socialistes. "No tant per la gent que ja vam dir que no, sino per la gent que va dir que sí i que ara potser s'ho estan repensant a la vista dels resultats", ha defensat.
Preguntat sobre per què Oriol Junqueras ha acceptat aquest pacte de finançament, l'exconseller ha dubtat si ha estat per "rèdits personals". "Puc entendre que la restitució personal política d'algú per aquesta persona (Junqueras) sigui molt important", ha argumentat.
“☕ @AlfredBosch reclama que Esquerra torni a votar sobre l'acord amb els socialistes— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) February 13, 2026
🗣️ "Puc entendre que la restitució personal política d'algú per aquesta persona (Junqueras) sigui molt important"
📲 https://t.co/MrTxQlnBeM pic.twitter.com/5xZnBsAJEE“
Rebuig a la unió de les esquerres de Rufián
Bosch ha criticat la unió de les esquerres que defensa Gabriel Rufián per a les eleccions generals. "Nosaltres (Esquerra) no hem nascut per arreglar Espanya i tampoc per fer-li la feina a l'esquerra del Pedro Sánchez", ha assenyalat.
Segons l'exconseller republicà, ERC no pot servir de "crossa catalana" per sostenir a Sánchez ni ajudar a "un partit espanyol" com el PSOE.
“☕ @AlfredBosch critica la unió de les esquerres que defensa @gabrielrufian per a les eleccions generals— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) February 13, 2026
🗣️ "Nosaltres no hem nascut per arreglar Espanya i tampoc per fer-li la feina a l'esquerra del Pedro Sánchez"
📲 https://t.co/MrTxQlnBeM pic.twitter.com/twya9oHiLH“
Bosch veu que Rufián té "un punt quixotesc" i de "llanero solitario". "Té molt de mèrit, però és una aventura que molta gent no comparteix dins el seu propi partit", ha descrit.
Preguntat per un futur govern de dreta i extrema dreta a Espanya, l'exconseller ha manifestat que li preocupa igual que l'arribada de Le Pen a França. "L'ascens de l'extrema dreta no és exclusivament espanyol o català", ha argumentat i ha afegit: "La meva preocupació s'estén a tots els llocs on està creixent".
Crítica a la direcció d'Esquerra
Com a impulsor d'una de les candidatures alternatives a la direcció actual d'Esquerra, Bosch ha carregat contra el lideratge del partit. "No estem a l'altura del que és el partit degà del republicanisme català i l'independentisme", ha asseverat. En la seva opinió, qüestions com el finançament o els trens "estan íntimament lligades a la necessitat de sobirania" i recrimina que s'hagi abandonat l'autodeterminació.
“☕ @AlfredBosch, molt crític amb la direcció d'ERC— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) February 13, 2026
🗣️ "No estem a l'altura del que és el partit degà del republicanisme català i l'independentisme. És necessari reencarrilar Esquerra cap a Esquerra mateixa"
📲 https://t.co/MrTxQlnBeM pic.twitter.com/IGi0oFRnww“
Malgrat les crítiques, Bosch descarta abandonar Esquerra encara que s'ho planteja "cada dia". "Quan les coses van a l'alça, és molt fàcil pujar al carro. Quan realment pertoca, és quan les coses són molt complicades", ha justificat la seva permanència a les files republicanes.
Novel·la històrica sobre el passat jueu
En aquesta entrevista amb Gemma Nierga, Bosch ha aprofitat per presentar la seva novel·la històrica 'Escolta, Sefarad' que tracta sobre els jueus sefardites expulsats de Catalunya. "Se'm va acudir repassant les llistes de víctimes de l'Holocaust", ha explicat. En el cas de la població sefardita de Tessalònica, va veure que "els cognoms, moltíssim eren catalans" com Vidal o Barceló.
"Van mantenir els cognoms i els podem anar traçant tota la seva nissaga al llarg dels segles", ha detallat Bosch. Per a l'autor "hi ha una èpica força desconeguda" que han motivat que dediqui la novel·la a aquest passat.
“☕ @AlfredBosch ens presenta 'Escolta, Sefarad', una novel·la històrica sobre un passat vibrant i desconegut | @Grup62— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) February 13, 2026
🗣️ "Aquí hi ha una èpica. Van mantenir el català després de ser expulsats"
📲 https://t.co/MrTxQlnBeM pic.twitter.com/xKHHKSGgeT“
Sobre el llegat jueu a Barcelona, Bosch ha destacat un "cementiri imponent a Montjuïc que està tapat". Així com que ha explicat que el topònim de Montjuïc vol dir "muntanya dels jueus".