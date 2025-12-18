Joan Laporta sobre el cas Negreira: "El Barça no ha comprat mai un àrbitre"
Què es respira a la llotja del Santiago Bernabéu? El president del Barça, Joan Laporta, ho té clar i així ho diu al programa Pla seqüència: "El Madrid és poder en contraposició al Barça, que som llibertat". "És un altre ambient", esclareix el dirigent blaugrana. Però... Quina és la relació amb el president del Reial Madrid, Florentino Pérez, després de les acusacions del màxim mandatari blanc al Futbol Club Barcelona i a l'estament arbitral sobre el cas Negreira? Laporta en parla de tot plegat, "ras i curt", al programa presentat pel periodista Jordi Basté.
El cas Negreira
Basté pregunta al president del Barça si el cas Negreira s'ha comunicat adequadament des del club blaugrana, i la resposta de Joan Laporta és contundent. "Als jutjats hem sigut els únics que hem aportat proves i que hem explicat que es tractava d'un assessorament arbitral", explica Laporta, fent referència als vídeos i als informes arbitrals pels quals s'acusa el Futbol Club Barcelona de 'comprar als àrbitres'. "Ningú ha aportat cap prova perquè no la poden tenir i perquè el Barça no ha comprat mai un àrbitre", reivindica el president.
“Als jutjats hem sigut els únics que hem aportat proves“
El directiu culer no té pèls a la llengua en revelar què pensa sobre la història de l'arbitratge a Espanya. Laporta recorda que "els 72 anys que hi ha hagut un col·legi arbitral, els presidents han sigut socis, exjugadors i persones vinculades a la directiva del Reial Madrid". A més, assegura al Pla seqüència que "hi ha gols que els hi podrien haver anul·lat" al conjunt merengue.
La relació amb Florentino Pérez
Joan Laporta assegura que la relació que té amb el president del Reial Madrid, Florentino Pérez, és "de respecte i personal". Envers la rivalitat entre culers i blancs, el president del Barça no s'amaga i diu que la relació entre clubs "era de concòrdia institucional, però això que estan fent amb el cas Negreira està fora de lloc". Laporta afegeix que "el Madrid intenta estirar com un xiclet el procediment quan saben que no hi ha res", segons diu, per intentar justificar l'afer d'alguna manera.
“Això que estan fent amb el cas Negreira està fora de lloc“
El màxim mandatari del club culer també considera que al Reial Madrid "ara tenen 'barcelonitis crònica'". "A les seves assemblees parlen del Barça i de Negreira", assenyala. Les declaracions de Laporta a Pla seqüència en relació amb Florentino Pérez i el madridisme fan referència a les declaracions del president blanc a l'Assemblea General del club merengue que es va celebrar el passat mes de novembre, on Pérez atacava durament el Barça i l'estament arbitral pel cas Negreira: "No és normal que el Barcelona hagi pagat al vicepresident dels àrbitres més de vuit milions d'euros durant almenys 17 anys".