Joan Laporta: "Florentino fa molts anys que vol fer fora Tebas"
- Joan Laporta elogia el president de LaLiga, Javier Tebas
- El president del Barça parla del cas Negreira al Pla seqüència
El president del Futbol Club Barcelona, Joan Laporta, reconeix a 'Pla seqüència' els enfrontaments que ha tingut històricament amb el president de LaLiga, Javier Tebas. No obstant això, el màxim mandatari del Barça elogia Tebas tot i les discrepàncies que ha pogut haver-hi. Laporta parla amb el periodista Jordi Basté sobre el president de LaLiga i les possibles intencions del Reial Madrid en posicionar-se en contra de Tebas.
La relació de Laporta amb Tebas
Laporta assegura que les relacions amb LaLiga i Javier Tebas s'han refet perquè "és una persona noble i si et dona la paraula, compleix". El president del FC Barcelona afirma que són aquestes qualitats les que l'han animat a reconstruir els ponts de comunicació amb l'organització i el mandatari, tot i les desavinences amb afers com la inscripció de jugadors. "Podrem discutir, però si arribem a un acord, compleix", explica el directiu blaugrana. Les seves paraules denoten que la relació entre els dos ara mateix és bona.
“És una persona noble i si et dona la paraula, compleix“
Per què el Madrid no vol Tebas?
El president del Reial Madrid, Florentino Pérez, va carregar durament a l'Assemblea General del club del passat mes de novembre contra el president de LaLiga, Javier Tebas, en relació amb el partit entre Barça i Vila-Reial que s'havia de celebrar a Miami. Pérez afirmava que el Madrid "s'oposa a tot el que no és normal, ètic ni legal" i que LaLiga promovia a la ciutat de Florida un matx que "adultera" la competició. Laporta pensa que les declaracions que va fer el president blanc en contra de Tebas "estan fora de lloc i van amb intenció". El dirigent culer pensa que des del club merengue "volen posar un president que sigui més de la seva corda perquè Tebas, tot i ser madridista, no està bé amb ells".
“Volen posar un president que sigui més de la seva corda“
Laporta tampoc s'ha tallat en dir obertament que el Reial Madrid ja té el substitut de Tebas a la presidència de LaLiga. "Estic segur que ja ho tenen amanit", diu. Tot i que uns segons després el dirigent blaugrana reconeix que realment no ho sap si ho tenen tot lligat o no, sí que afirma que "Florentino fa molts anys que vol fer fora Tebas" perquè, segons Laporta, "no està content amb la seva gestió i diu que els àrbitres van en contra seva". El president Laporta aprofita per matisar que "Tebas no controla els àrbitres, és la Federació" qui ho fa i que, així i tot, el president del Reial Madrid "tampoc està bé amb la Federació".
“Florentino fa molts anys que vol fer fora Tebas“
Joan Laporta conclou que l'interès del Madrid en fer fora Tebas de la presidència de LaLiga i "el poder del madridisme sociològic" li fa malpensar. "Prefereixo mantenir el que tenim que no jugar-me-la amb algú que no sé com serà", diu Laporta, en referència a un possible canvi en el càrrec de president de la lliga. "És convenient que Tebas continuï pel bé del futbol", sentencia.