Laporta, sobre Messi i el Barça: "Tant de bo ens retrobem"
- Joan Laporta parla sense pèls a la llengua sobre la tornada de Messi al Barça a Pla seqüència
- Això és el que diu president del Barça sobre el cas Negreira
El president del Barça, Joan Laporta, parla obertament a Pla seqüència sobre la seva relació amb Lionel Messi. El jugador de l'Inter Miami va visitar fa setmanes el Camp Nou de manera inesperada i va publicar a Instagram unes imatges acompanyades d'un missatge que no van deixar indiferent ningú. Laporta parla d'això i sobre la possible tornada de l'argentí al Futbol Club Barcelona al programa presentat per Jordi Basté.
La visita de Messi al Camp Nou: com va anar tot plegat?
El directiu blaugrana afirma que quan Leo Messi va anar al Camp Nou a fer-se les famoses fotografies que va penjar a les xarxes socials, el personal de seguretat el va deixar entrar. El president assegura que aquell dia no va rebre cap trucada i encara pensa que va ser "un rampell simpàtic" de l'astre argentí. "Estava amb uns amics de la selecció i amb Pepe Costa, van veure llum aquí perquè a la nit es penca i van decidir venir", explica. Segons comenta Laporta, quan l'home encarregat de la seguretat de l'estadi va veure que Messi volia entrar-hi, va trucar al coordinador i evidentment va tenir l'autorització per deixar-li entrar. "Si ens arriba a trucar a nosaltres, haguéssim fet el mateix", esclareix el dirigent del club culé.
“Estava amb uns amics de la selecció i amb Pepe Costa i van decidir venir“
Sobre la sortida de Messi del Barça
Joan Laporta assegura que no està emprenyat amb la sortida del davanter argentí del FC Barcelona. "Soc un culer que posa per damunt de tot la institució i entendria el que va fer el president del Barça", diu a Jordi Basté. Afegeix que "el Barça està per sobre de tothom i de tot". En referència a la no renovació de Leo Messi per l'entitat blaugrana, recalca que "en moments de màxima dificultat, s'havia de fer".
“El Barça està per sobre de tothom i de tot“
L'última trucada entre Laporta i Messi
Basté pregunta a Laporta si ha pensat a trucar a Messi. El dirigent barcelonista afirma que tots dos es van trucar per l'aniversari del jugador, un any després de la seva sortida del Barça. "Va ser una conversa afectuosa que no ha tingut conseqüències", explica. Malgrat tot, el president destaca que aquest afer el té trist personalment i recorda quan amb 16 anys el van posar al primer equip, quan li van fer el primer contracte, tant el no professional com el professional, així com les renovacions al club. Laporta també remarca que tant ell com la seva família estaven fantàsticament bé i molt feliços a Barcelona, tal com l'astre argentí ha afirmat en diverses ocasions.
“Va ser una conversa afectuosa que no ha tingut conseqüències“
Tornarà Messi al Barça?
"Ho arreglaràs?", li pregunta el periodista Jordi Basté a Joan Laporta a Pla seqüència, en referència a una hipotètica tornada de Leo Messi al Futbol Club Barcelona. El president del Barça assegura que "depèn de l'altra part, estic obert a arreglar el que sigui". Laporta obre la porta a un homenatge, a una estàtua i, en definitiva, a fer un reconeixement al qui per molts és el millor futbolista del món. "Dels 125 anys d'història, el 'moment Messi' és un dels més gloriosos, per no dir el que més", diu.
“Tant de bo ens retrobem“
Joan Laporta assegura que les dues parts, Messi i Barça, quan s'ajunten, surten ambdues beneficiades. "Ell sap que, vinculat al Barça, sempre té més projecció el Leo", explica, i matisa que "el Leo ha donat molt al Barça i vull també que tinguem en compte que el Barça ha donat molt al Leo". Amb tot, Laporta confessa que li encantaria reprendre la relació que havia tingut sempre amb Messi. "Aquesta circumstància ens ha allunyat", confessa en referència a la sortida dolorosa de l'astre argentí del qual encara avui en dia és el club de la seva vida. "Tant de bo ens retrobem", conclou el president del Barça.