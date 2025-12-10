Jordi Basté sobre l'entrevista a Iñaki Urdangarin: "Es descobreix un personatge nou"
- El presentador explica com va viure la primera entrevista personal amb Iñaki Urdangarin
- Pla seqüència s'estrena dijous 11 de desembre a les 22 h a La 2Cat
El pròxim dijous 11 de desembre s'estrena Pla seqüència, el nou programa de La 2Cat. Com a tret diferencial, les converses s'han rodat sense talls ni canvis de plànol: serà tot un mateix moviment de càmera. El presentador del nou format, Jordi Basté, ha donat més detalls de la seva conversa amb Iñaki Urdangarin, el primer convidat del programa. Es tracta de la primera entrevista audiovisual que concedeix en 30 anys.
“L'entrevista em va costar perquè ell no parlava“
Trencar el gel no va ser gens fàcil. "L'entrevista em va costar perquè ell no parlava, però el vaig poder convèncer", relata Jordi Basté. Segons explica el periodista, al final acaba sortint un Iñaki Urdangarin que no s'havia vist mai. "Estic molt content perquè crec que es descobreix un personatge nou que no coneixíem abans", assegura el periodista.
“Hi haurà molta gent a tota Espanya pendent del que pugui dir“
Basté també reflexiona sobre l'expectació que pot generar l'entrevista: "Hi haurà molta gent a tota Espanya pendent del que pugui dir. Sobretot del que ha passat darrerament i del que vol fer i vol ser en un futur". El presentador no dona més detalls, més enllà que el convidat ha estat "molt sincer" sobre "el seu passat més recent". El contingut es podrà veure en primícia aquest dijous en l'estrena Pla seqüència, a La 2Cat.
La càmera 'desapareix'
Segons Jordi Basté, la clau del nou format que presenta està en el pla seqüència que dona nom al programa. "Ens abandonem a una càmera que forma part del paisatge, però que pràcticament hi ha un moment en què desconnectem d'ella", afirma.
Irònicament, aquesta càmera que 'desapareix' per als filmats, és la que dona sentit al format televisiu. "El protagonisme l'agafa molt el moviment de la càmera", explica el presentador. Jordi Basté fins i tot ho compara amb La soga, un thriller del cineasta Alfred Hitchcock que es va rodar també en diferents plans seqüència.
“No és un programa d'entrevistes“
"És molt important recalcar que no és un programa d'entrevistes; que és una conversa", subratlla el periodista. I és que a Pla seqüència l'autenticitat és el més important, donat que no hi ha una edició posterior de la conversa. Això vol dir que tant el personatge com el periodista es mostraran com són. "Si dic una barbaritat o el convidat o convidada diu una barbaritat, allà queda", apunta Basté.
Un exercici de transparència i sinceritat que marca la diferència. Un format que arriba per primer cop a la televisió pública i en català, cosa que no és casualitat: "És un magnífic programa de televisió pública".