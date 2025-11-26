Primeres imatges de la conversa inèdita entre Iñaki Urdangarin i Jordi Basté a 'Pla seqüència'
- 12 convidats, 12 plans seqüència: Jordi Basté encapçala un nou format televisiu únic a La 2Cat
- La 2Cat estrenarà 'Pla seqüència' amb la primera entrevista personal d'Iñaki Urdangarin a la televisió
La 2Cat avança les primeres imatges de Pla seqüència, el nou programa de Jordi Basté que s'estrenarà amb la primera entrevista personal d'Iñaki Urdangarin a la televisió. El format inclou 12 converses de 50 minuts gravades en un únic pla seqüència, sense talls ni muntatge, en una aposta per l'autenticitat i la proximitat.
Un format radicalment nou: 57 minuts sense talls
Pla seqüència aposta per una proposta televisiva inèdita a La 2Cat: una conversa de 57 minuts reals, enregistrada en un únic pla seqüència i sense cap mena de muntatge. Jordi Basté acompanya cada convidat en un espai en moviment mentre una càmera els segueix sense interrompre el flux de la conversa. L’objectiu és oferir un retrat natural, espontani i sense filtres, on l’entrevistat es mostra tal com és, sense intervencions ni talls.
Segons Basté, “és un programa molt complex per aconseguir que el convidat es deixi anar amb molta més facilitat”.
Iñaki Urdangarin: una conversa en profunditat
La primera entrega del programa estarà protagonitzada per Iñaki Urdangarin, que ofereix la seva primera entrevista personal a la televisió. En aquesta conversa, Urdangarin aborda aspectes íntims i personals en un registre poc habitual en les seves aparicions públiques.
Allunyat del context institucional i mediàtic que ha marcat la seva trajectòria, la seva presència a Pla seqüència mostra una mirada més humana, reflexiva i serena. La promoció publicada avança alguns fragments que ja han despertat un fort interès informatiu.
Una figura mediàtica marcada pel cas Nóos
Iñaki Urdangarin (Zumarraga, 1968) va ser jugador d’handbol del FC Barcelona i medallista olímpic amb la selecció espanyola. El 1997 es va casar amb la infanta Cristina i va formar part de la família reial espanyola durant més de dues dècades.
La seva trajectòria pública va quedar marcada pel cas Nóos un dels processos judicials més mediàtics de l’última dècada a Espanya. El 2018, el Tribunal Suprem va confirmar la seva condemna de 5 anys i 10 mesos de presó i va ingressar al centre penitenciari de Brieva (Àvila).
Des del 2021, viu en règim de semillibertat i manté un perfil discret mentre reprèn la seva activitat professional i comença una nova etapa personal.
Convidats destacats de la primera temporada
La promoció també revela una part dels 12 protagonistes que conversaran amb Jordi Basté en aquesta primera temporada del programa. Entre els convidats confirmats hi ha Sergi López, Emma Vilarasau, Lluís Llach, Núria Picas i Nina.
Cada episodi incorpora també intervencions de persones de l’entorn del convidat —familiars, amics o col·laboradors— que ajuden a construir un retrat més complet, honest i genuí, sense trencar mai el pla seqüència.
Una aposta de La 2Cat per formats innovadors i en català
Pla seqüència forma part de la nova etapa de continguts de La 2Cat, amb formats que prioritzen l’autenticitat, la proximitat i la narrativa audiovisual en català. El programa destaca per la seva complexitat tècnica i narrativa, i per la voluntat de recuperar l’espai per a la conversa pausada en televisió.
La data definitiva d’estrena i nous continguts del programa es donaran a conèixer durant els pròxims dies.