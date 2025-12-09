Jordi Basté: "La casa reial hauria de veure la dignitat que ha tingut Iñaki Urdangarin"
- El periodista Jordi Basté relata al Cafè d'Idees com va ser la seva conversa amb Iñaki Urdangarin
- El presentador estrena Pla seqüència aquest dijous a les 22 h La 2Cat
Jordi Basté ha donat més detalls sobre la primera entrevista personal d'Iñaki Urdangarin per televisió. Ha estat en una conversa amb Gemma Nierga al Cafè d'Idees. El periodista estrena aquest dijous el programa Pla seqüència a les 22 h a La 2Cat. Un format que mostrarà la part més desconeguda dels convidats sense tallar ni editar la conversa.
"La Casa Reial, el que hauria de veure és la dignitat que ha tingut Iñaki Urdangarin després de sortir de la presó, comparativament amb la poca que ha demostrat el rei emèrit fent aquest llibre, al meu entendre, intolerable", ha explicat Basté, tot comparant el canvi d'actitud d'Urdangarin amb les memòries de Joan Carles I.
Urdangarin ha girat full de la Casa Reial
Iñaki Urdangarin va estar tres anys a la presó. Una experiència que també es reflecteix en la conversa que es veurà a Pla seqüència. "Quan entra a la presó, comença a pensar que vol oblidar tot el que ha sigut l'etapa de la casa reial", ha revelat Jordi Basté al Cafè d'Idees. Fins i tot, el periodista ha explicat les primeres impressions que va tenir quan van apagar la càmera: "El primer que vaig pensar és: «Ha donat punt final a una època de la seva vida en què ho va passar molt malament»."
“No té rancúnia i jo crec que això és molt important“
En tractar-se de la primera entrevista audiovisual que ofereix Urdangarin en tres dècades, hi ha molts dubtes sobre les persones que citarà i si podria donar detalls personals sobre alguns membres de la casa reial. "Evita noms, evita castigar; no té rancúnia i jo crec que això és molt important", ha valorat el presentador.
Una conversa en moviment
Una de les claus de Pla seqüència és l'espontaneïtat dels convidats que passen pel programa: es tracta d'una conversa de 55 minuts sense edicions posteriors. Un format que comporta molta complexitat tècnica. Per exemple, al primer episodi comencen la conversa en un vehicle en moviment i després enfilen les escales d'una casa per continuar allà: tot en un únic pla seqüència. "M'atreviria a dir que per primera vegada el més important no són les preguntes i respostes, sinó l'apartat tècnic", ha explicat Jordi Basté sobre el nou format que estrena dijous a La 2Cat.
Però no hi ha dubtes que, més enllà de la imatge cuidada, la conversa també és un ingredient imprescindible del programa: la curiositat que genera descobrir la part més desconeguda dels personatges que van ser o són protagonistes de l'actualitat.