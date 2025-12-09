Entrevista a Iñaki Urdangarin: On i quan veure el 'Pla seqüència'
- 50 minuts sense talls en la primera entrevista televisiva de caràcter personal d'Iñaki Urdangarin
- 12 convidats, 12 plans seqüència: Jordi Basté encapçala un nou format televisiu únic a La 2Cat
Ja hi ha data per l'esperada entrevista d'Iñaki Urdangarin a La 2Cat. El que va ser el marit de la Infanta Cristina de Borbón serà entrevistat per Jordi Basté al nou programa de la cadena, el Pla seqüència. Ho podràs veure aquí en directe, a RTVE Play.
On i quan veure-la?
La conversa es podrà veure aquest pròxim dijous 11 de desembre a La 2Cat i a RTVE Play. Aquesta serà la primera vegada que l’exgendre del rei emèrit Joan Carles I, ofereixi una entrevista personal a la televisió.
En un registre íntim i poc habitual, Urdangarin parlarà de la seva vida més enllà del context mediàtic i institucional que l’ha acompanyat durant anys. “Vaig passar uns mil dies a la presó”, reconeix en una conversa sense filtres que promet moments de gran sinceritat.
Allunyat de l’enrenou mediàtic, el seu testimoni mostra un home reflexiu i serè, disposat a compartir experiències personals i a mostrar una faceta més humana. La promoció del programa ja ha generat gran expectació, i s’espera que l’entrevista sigui un dels esdeveniments televisius més comentats de la temporada de La 2Cat.
Una figura marcada pel cas Nóos
Iñaki Urdangarin (Zumarraga, 1968) va ser jugador d’handbol del FC Barcelona i medallista olímpic amb la selecció espanyola. El 1997 es va casar amb la infanta Cristina i va formar part de la família reial espanyola durant més de dues dècades.
La seva trajectòria pública va quedar marcada pel cas Nóos un dels processos judicials més mediàtics de l’última dècada a Espanya. El 2018, el Tribunal Suprem va confirmar la seva condemna de 5 anys i 10 mesos de presó i va ingressar al centre penitenciari de Brieva (Àvila).
Des del 2021, viu en règim de semillibertat i manté un perfil discret mentre reprèn la seva activitat professional i comença una nova etapa personal.
Formats innovadors i en català
Pla seqüència forma part de la nova etapa de continguts de La 2Cat, amb formats que prioritzen l’autenticitat, la proximitat i la narrativa audiovisual en català. El programa destaca per la seva complexitat tècnica i narrativa, i per la voluntat de recuperar l’espai per a la conversa pausada en televisió.