Exclusiva Mamarazzis: Les memòries secretes d'Iñaki Urdangarin que poden sacsejar la Zarzuela
Les Mamarazzis, Laura Fa i Lorena Vázquez, han començat el programa Mamarazzis Pop&Cor d’aquesta setmana amb una autèntica bomba informativa. Totes dues han lluït una corona al cap per presentar una nova entrega de la secció Reinarazzis i, amb el seu bon rotllo habitual, les periodistes han donat una exclusiva que tornarà a posar la Casa Reial al focus mediàtic.
L’entrevista del moment amb Iñaki Urdangarin a La 2 Cat
Les Mamarazzis han avançat informació clau del pròxim gran projecte de La 2 Cat. Entre la seva programació s'estrenarà al desembre ‘Pla seqüència’, un nou format conduït per Jordi Basté que donarà el tret de sortida amb una entrevista molt especial a Iñaki Urdangarin. Es tractarà justament d’un pla seqüència de 53 minuts “sense talls ni muntatge ni edició”, una conversa entre amics.
La Laura Fa ha explicat que ha parlat personalment amb Basté, “no serà un interrogatori, serà una conversa distesa entre dos amics, tan amics que ahir van estar sopant junts a un hotel de Barcelona amb un altre periodista…”
Lorena ha posat la pregunta incisiva del dia volent saber si la gravació es va fer abans o després de la publicació de les memòries del rei Joan Carles I. “Crec que sí, però el que és important realment és si li parlarà d’un altre llibre que està al forn”. Aquest llibre misteriós sembla que no seria ficció ni tampoc unes memòries a l'estil emèrit, però sí un relat molt personal.
Urdangarin corregeix les seves memòries
Les Mamarazzis han tingut accés a una informació que podria fer trontollar la Família Reial. Una persona molt propera els ha facilitat una fotografia presa divendres passat a l’aeroport de Budapest on es va veure Iñaki Urdangarin escrivint al portàtil al costat d’Ainhoa Armentia. Segons ha detallat la Lorena, “li anava relatant un episodi molt important de la seva vida, en concret quan va comunicar als seus pares la relació amb la Infanta Cristina”, i ha afegit que, “Ainhoa li aniria fent comentaris i suggeriments”.
Segons el que arriba a les Mamarazzis, tot plegat estaria molt influït pel seu nou camí professional, “aprofitarà el coaching i el tema de l’ajuda”, ha comentat la Laura. I la Lorena ho ha confirmat, “Iñaki s’ha preparat per ser coach després de la seva estada a la presó”
Sense dubte, una exclusiva reial que promet donar molt de joc en les setmanes vinents…