Les 'Reinarazzis' coronen el drama literari del rei emèrit
- El rei Joan Carles I publica Reconciliación, les seves memòries, a França el 5 de novembre
- Exclusiva Mamarazzis: Els detalls de la compra de la nova casa de Lamine Yamal
Les Mamarazzis han tornat més coronades que mai! Aquesta setmana, Laura Fa i Lorena Vázquez han inaugurat la seva nova secció Reinarazzis amb tot el glamur i un toc d’ironia marca de la casa. “Ens posen la corona en homenatge a Núria Marín, reina de les corones a TikTok”, bromejava Laura des del sofà del programa. I, com era d'esperar, han estrenat la secció parlant del tema més reial del moment: les polèmiques memòries del rei emèrit Joan Carles I, titulades Reconciliación (encara que, segons la Lorena, “de reconciliació”, més aviat poca).
Una 'Reconciliación' reial?
“La nostra corona ve amb la revista ¡Hola! i amb el llibre de l’any… però de reconciliació poca!”, ironitza Vázquez mentre ensenya el volum que ha sortit a França, el 5 de novembre, abans que a Espanya.
“He trucat a l’editorial i ningú em dona una explicació“
Segons explica la Laura, la cosa és tot un misteri editorial: “He trucat a l’editorial i ningú em dona una explicació. ¡Hola! diu que és un problema d’estoc de Planeta, però no ens queda gens clar.”
El llibre, escrit per Laurence Debray, periodista i amiga del rei, surt acompanyat d’una entrevista exclusiva a ¡Hola! el mateix dia que apareix a França. “Un cop més em sobta que hagin triat una periodista francesa i no espanyola", diu Lorena. Debray, per cert, va passar tres anys vivint amb la seva família a Abu Dhabi per escriure’l, cosa que a Laura Fa li fa alçar la cella: “La pasta que li han hagut de pagar perquè et surti a compte deixar la teva vida i moure els teus fills a Abu Dhabi!”
Charles Jaigu i la visió francesa del rei
Per posar context, des de Mamarazzis Pop & Cor han parlat amb Charles Jaigu, un dels periodistes de Le Figaro que va entrevistar l’emèrit. El francès ha estat claríssim: “A França no hi ha expectatives amb aquest llibre. La gent no està gaire interessada en el que li passa al rei Joan Carles I.” També explica que el monarca “se sent molt sol”, cosa que les Mamarazzis no poden evitar comentar. “En cap moment diu que el seu net el vagi a veure! Què fa el nen que no hi va cada tres dies?”, es pregunta la Laura.
El llibre, segons Jaigu, incomoda força a la Casa Reial: “El rei Felip hauria preferit que el llibre es publiqués després de la mort del seu pare.” I no és per menys: l'emèrit parla dels escàndols que el van portar a l’exili, assegura que no té pensió i carrega contra la reina Letizia, de qui “diu que no ha contribuït a la cohesió familiar.”
Amors, errors i “mi Sofi”
Tampoc evita parlar de Corinna Larsen, encara que sense dir-ne el nom: “Va ser un error que lamenta profundament, una relliscada!” resumeix Laura. En canvi, de Bárbara Rey, ni rastre. “Jo estaria enfadada!”, deixa anar Lorena entre riures.
Per acabar, un toc de tendresa: el rei reconeix que, per primer cop, està separat de la reina Sofia, però continua referint-se a ella com a “mi Sofi”. “M’encanta!”, celebra Laura. Lorena ho remata amb elegància: “Diu que la reina Sofia és una figura essencial a la seva vida.”
Les Reinarazzis han coronat el drama reial amb humor, corones i una bona dosi de salseig blau. Perquè si alguna cosa tenen clar la Laura i la Lorena és que, a la cort de les Mamarazzis, el rei mai descansa!