Urdangarin trenca el seu silenci amb la seva entrevista més personal a La 2Cat
- Jordi Basté estrena l’onze de desembre Pla seqüència amb l’entrevista a Urdangarin
Iñaki Urdangarin, exjugador d’handbol i exmembre de la família reial espanyola, trenca el seu silenci amb la seva primera entrevista televisiva més personal que mai. Ho farà el pròxim dijous 11 de desembre, a La 2Cat, en el nou programa de Jordi Basté: Pla seqüència.
Urdangarin: l’entrevista més personal
Tot i que el periodista no ha volgut revelar més detalls sobre aquest esperat cara a cara, el que sí sabem —gràcies al vídeo de promoció que ja s’ha publicat— és que l’exmarit de Cristina de Borbó parlarà dels gairebé 1.000 dies que va passar a la presó pel cas Nóos.
Però la seva estada a la presó no és l’únic tema que desperta interès. Tal com ha assenyalat Laura Fa, “hi ha temes que volem saber”. Les presentadores de Mamarazzis Pop&Cor es pregunten si Urdangarin abordarà qüestions relacionades amb la infanta Cristina o, fins i tot, amb la família reial espanyola.
Pel que fa a la infanta, allò que més intriga a la Lorena Vázquez és el desenllaç del matrimoni. La periodista recorda que Cristina va descobrir la infidelitat d’Urdangarin gràcies a la portada de Lecturas, que va destapar la seva relació amb Ainhoa Armentia, l’actual parella.
I arriba una exclusiva: segons han pogut saber les Mamarazzis, Armentia va acompanyar Iñaki el dia de la gravació a Barcelona i es va mantenir molt pendent de l’entrevista. També segueix de prop aquesta nova etapa d’Urdangarin “com a coach, com a entrevistat i com a possible escriptor”, tal com apunta Fa.
Els fills donen suport al pare
Pablo Urdangarin, que segueix la trajectòria esportiva del pare i es dedica professionalment a l’handbol, ha expressat davant la premsa que espera que vagi molt bé l’entrevista.
Pel que fa al vídeo que el seu avi ha publicat aquesta setmana amb motiu de la publicació a Espanya del llibre ‘Reconciliación’, Pablo ha afirmat que “tant de bo pogués tornar”, en referència a la situació d’autoexili del rei emèrit a Abu Dhabi.
La premsa també ha preguntat a la filla petita del matrimoni, Irene Urdangarin, habitualment molt discreta, que s’ha limitat a assegurar que “està tot bé”.
Pla seqüència: un programa sense talls
Com ja ha avançat Jordi Basté, més que un programa d’entrevistes, Pla seqüència “és una conversa entre dues persones que es coneixen”. Presentador i convidat gairebé s’obliden de la càmera i es deixen portar, en una xerrada sense interrupcions: un únic pla seqüència de cinquanta-cinc minuts que no s’atura. D’aquí, precisament, el nom del programa.
Tot l’equip de Mamarazzis Pop&Cor estarem molt pendents d’aquesta entrevista dijous vinent i, tal com ha confessat Lorena Vázquez, “no dormo pensant en què dirà l’Iñaki Urdangarin”.