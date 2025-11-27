Exclusiva Mamarazzis: Antonia Dell'Atte es planteja demandar a la revista '¡Hola!'
- L’exmodel italiana ofereix la seva primera entrevista després de l’acomiadament d’Alessandro Lequio
- Andy Morales parla obertament sobre la seva mala relació amb en Lucas i presenta 'Marioneta'
Antonia Dell’Atte ha concedit a Marta Flich, en exclusiva per al programa Directo al Grano, la seva primera entrevista televisiva després de la sortida d’Alessandro Lequio de Telecinco. L’exmodel va repassar episodis de la seva relació amb ell i va assegurar que va viure situacions de maltractament, aportant cartes que Lequio li havia escrit en el passat i on admetia aquests comportaments.
Primera revelació d’un testimoni silenciat
Dell’Atte va explicar que la família de Lequio “no volia que es casés amb mi perquè jo era d’un estatus inferior”, i va relatar que, quan la mare d’ell va saber que estava embarassada, li hauria dit: “està embarassada, però podria ser que el perdi dintre d’un lavabo”. A més, va afirmar que Lequio li hauria proferit amenaces greus: “ell em deia que em mataria a mi i a la meva família”.
La potent entrevista no ha deixat indiferent ningú. Tampoc a les nostres presentadores. Laura Fa, de fet, destaca el canvi social i legal respecte al moment en què Dell’Atte va viure aquests episodis: “quan ella va començar a explicar tot això no existia ni la llei de violència de gènere. Ara tenim una mirada que empatitza i que no revictimitza”.
Lorena Vázquez també ha reflexionat sobre com sovint s’ha qüestionat la credibilitat de dones amb personalitats fortes: “sembla moltes vegades que culpem a les dones que tenen un caràcter histriònic o que siguin dones de personalitat forta com si això també fos una cosa que va en detriment de què ha explicat o del seu discurs o de la seva veritat.” Fa conclou: “es busca una víctima perfecta. Tu pots ser antipàtica, estúpida, pots semblar una boja i et poden maltractar igual.”
La resposta de María Palacios i la polèmica a ¡Hola!
La reacció a l’entrevista no s’ha fet esperar. María Palacios, actual parella de Lequio, ha ofert una entrevista en exclusiva i en portada a la revista ¡Hola! —mitjà on ella mateixa treballa— per defensar-lo. Segons Palacios, Lequio “la tracta molt bé” i “no la maltracta”.
Les Mamarazzis han criticat aquesta estratègia comunicativa, qualificada per part de Lorena Vázquez de “poc elegant i hipòcrita”, i destaca que la resposta no arribava de Lequio sinó “amagat darrere de la seva dona”. Laura Fa puntualitza: “que la tracti bé a ella no vol dir que no hagi maltractat”.
L’entrevista a ¡Hola! també obre possibles conseqüències legals. Pel que sembla, Palacios acusaria Dell’Atte d’haver manipulat la documentació de la denúncia i segons ha revelat Fa, Dell’Atte està “estudiant una possible denúncia” contra la revista per aquest reportatge. A més, recorda que Ana Obregón —exparella de Lequio— va fer acusacions similars en el passat i que Dell’Atte ja la va portar als tribunals, amb un judici pendent.
Un testimoni necessari
La intensitat de l’entrevista i l’impacte generat han col·locat Dell’Atte al centre del debat mediàtic. Lorena Vázquez ha tancat el tema amb una reflexió contundent: “Necessitàvem testimonis tan valents com el d’Antonia Dell’Atte”.
Una frase que resumeix la dimensió social d’un relat que, dècades després, torna a sortir a la llum amb més força que mai.