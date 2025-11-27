Carmen Thyssen torna a Barcelona envoltada de polèmiques
- La baronessa hauria renunciat a la nacionalitat suïssa i podria haver perdut el títol nobiliari
Carmen Thyssen torna a Barcelona i no arriba sola. La baronessa ha engegat el compte enrere del seu futur museu al Cinema Comèdia, al Passeig de Gràcia, un projecte cultural molt esperat però també qüestionat. La seva filla Carmen Jr. i el nebot Guillermo Cervera l’han acompanyat en aquest retorn carregat d’interrogants.
Segons les Mamarazzis, la baronessa estaria immersa en un canvi d’identitat oficial que va molt més enllà d’una simple mudança fiscal. Lorena Vázquez destaca que, “Carmen Thyssen vol canviar directament de nacionalitat, vol deixar de ser suïssa per ser només andorrana”.
La situació s’ha complicat arran de la ruptura sentimental de Carmen filla amb Ignacio Barquero, fill de l’antic assessor de la baronessa i responsable de gestionar la seva renúncia a la nacionalitat suïssa. Una decisió que podria haver-li costat també el títol nobiliari i el cognom Thyssen-Bornemisza. Aquesta possibilitat, però, Tita l'ha desmentit sense embuts, “no he perdut res quines bajanades… soc la seva dona la seva vídua i ho seguiré sent tota la vida”.
Nacionalitat i fiscalitat
Les Mamarazzis apunten que tot podria respondre a motius fiscals. Lorena ho explica, “si tens la nacionalitat andorrana no pots tenir cap altra nacionalitat”. I Laura afegeix que, “una cosa és la residència andorrana que és més fàcil d’aconseguir i l’altra és la nacionalitat que requereix anys”. També destaca que és un moviment “perquè no es perdin calerons”.
Segons els experts consultats pel programa, obtenir la nacionalitat andorrana implica renunciar a qualsevol altra. Tot i això, no es perdria el cognom Thyssen-Bornemisza completament sinó només al passaport. De fe, Laura revela que, “per conservar el cognom s’ha posat Carmen Thyssen de nom de pila”.
Museu amb polèmica
El projecte del nou museu tampoc surt lliure de debat. Laura fa explica que, “hi ha veus que qüestionen que arribi al Passeig de Gràcia”. El Col·legi d’Arquitectes de Catalunya ha enviat un comunicat expressant dubtes sobre l’impacte urbanístic. Tot i això, la baronessa manté que té una molt bona relació amb Collboni i que tot continua endavant.
Les Mamarazzis tanquen amb ironia. “Ara resulta que la Tita Cervera és socialista”, diu Laura. Però també reconeixen un punt positiu, “tindrem un gran museu a Barcelona” celebra Laura i Lorena hi afegeix que apostarà, “pel talent jove i artistes emergents”.