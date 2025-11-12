Els Javis podrien haver trencat per culpa de terceres persones
- Guitarricadelafuente és el cantant amb qui relacionarien a Javier Calvo
- Les Mamarazzis comenten l’entrevista del rei emèrit a 'Le Figaro' i les seves memòries
El nou episodi de Mamarazzis Pop&Cor no ha pogut començar més fort. Laura Fa i Lorena Vázquez han obert el programa fent un repàs a la bomba informativa que feia unes hores publicava El País. Els Javis s’han separat! Els creadors de Veneno i La Mesías, la parella d’or del món audiovisual, han posat punt final 15 anys de relació.
Segons les presentadores, la ruptura ja és oficial. I, com diu Laura Fa, “jo tinc el pressentiment que això no s’acaba aquí... arribaran esdeveniments molt forts!”. Això és perquè a Mamarazzis Pop&Cor no es deixen escapar cap detall.
De l’amor creatiu a la separació mediàtica
La Lorena ha recordat els inicis d’aquesta història d’amor, la parella “es van conèixer el 2010 i van trigar un any a fer-ho oficial. És clar, no eren els Javis d’ara, eren els Javis d’abans, quan intentaven aixecar La llamada”. Ara, com diu la Laura, “són un imperi audiovisual, una marca en si mateixa. Ja dèiem que el dia que aquests dos se separessin, tremolaria el món del cor!”.
I efectivament, el terratrèmol ha arribat. Lorena ha explicat que “nosaltres ja ho vam anunciar al nostre pòdcast: era una relació d’anades i tornades, oberta, però amb crisis fortes. Ara, gràcies a El País, sabem que la separació és definitiva”.
Les Mamarazzis han fet la seva feina periodística a consciència. La Lorena ha revelat: “he trucat a Javier Ambrossi i m’ha dit que no parla de temes personals, però el seu gabinet de premsa m’ha confirmat la ruptura. Tot i això, continuaran com a parella creativa i ja estan rodant La bola negra.
Noves parelles i rumors que volen
Un segons després, Lorena ha deixat anar la bomba, “ens consta que Javier Ambrossi ha estat enxampat al carrer amb un noi, molt ben acompanyat, al centre de Madrid... i no se n'amagava gens!”. La Laura, sense perdre el to irònic, hi ha afegit: “I jo tinc informació que Javier Calvo ha estat vist amb el Guitarricadelauente, -Álvaro Lafuente Calvo-, tot i que el seu representant ho ha desmentit. Però el rumor de la tercera persona és molt fort!”, ens assegura la Mamarazzi.
Laura Fa ho ha resumit a la perfecció: “Aquest silenci... aquest fer veure que no ha passat res... alguna cosa amaga”.
A Mamarazzis Pop&Cor segueixen investigant i ja estan darrere les pistes correctes per explicar amb pèls i senyals el següent capítol d’aquest drama de l'audiovisual.