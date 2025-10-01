El hábito ansioso que dificulta a Guitarricadelafuente tocar la guitarra por el dolor que le ocasiona

Álvaro Lafuente Calvo, conocido artísticamente como Guitarricadelafuente, se sentó esta semana en el sofá del Late Xou con Marc Giró. El cantautor valenciano vino a presentar su gira internacional, una gira muy esperada, que pasará por catorce ciudades del continente americano, a las que se les suman Londres y París. Marc Giró quiso poner a prueba con un pequeño juego para comprobar cómo lleva el cantautor su propia agenda, y podemos asegurar que no defraudó. Guitarricadelafuente llega en un muy buen momento tras su reciente nominación a los Latin Grammy en la categoría de Mejor Video. En un repaso por sus últimos proyectos, descubrimos también algunos de los secretos mejor guardados del artista.

El hábito ansioso de Guitarricadelafuente Álvaro Lafuente es una persona muy ansiosa, y eso le ha llevado a desarrollar un hábito que le dificulta el tocar la guitarra. Marc Giró le puso delante una foto de sus manos; fue entonces cuando reconoció que se muerde las uñas, hasta el punto de que cuando empezó a tocar la guitarra, lo hacía casi sin ellas, llegando a ocasionarse sangre. De hecho, hace dos años, consiguió eliminar este hábito y se dejó las uñas largas, pero se dio cuenta de que tocaba peor y decidió volver a mordérselas. Cuando Marc sacó una segunda imagen, esta vez de sus pies, a Guitarrica se le cambió la cara; “cuando tengo mucha ansiedad, paso de las manos a los pies”, acabó confesando. ““