Marc Giró ironiza y responde a las críticas en su nuevo monólogo: "Todo esto se arregla con una llamada a Moncloa"

A poca gente le sorprenderá comprobar que los monólogos de Marc Giró ya se han convertido en uno de los activos indispensables en cada una de las entregas del Late Xou. El cómico, que suele emplear el espacio de apertura del programa para ironizar sobre la actualidad política, social y económica, aprovechó la oportunidad para regresar con más fuerza que nunca y contestar firmemente a las críticas recibidas durante la semana. "Antes de empezar, queremos volver a dar voz a alguno de nuestros odiadores habituales. Porque aunque ellos lo duden, esta también es su televisión. Esta es la televisión de todes. Bienvenidos a una nueva edición de "Esta noche nos insultan...", arrancaba con humor.

"Hoy, en "Esta noche nos insultan..." haremos un monográfico de mensajes que hemos recibido a través de las redes que versan sobre el mismo asunto: mi supuesta devoción y la de todos los trabajadores de RTVE al PSOE y, sobre todo, a Pedro Sánchez", continuaba explicando. Para seguir con su monólogo, Giró se basó en algunos de los tuits recibidos en los últimos días.

"Marc Giró es otro subproducto catalán pseudoprogresista proveniente de las cloacas separatistas de som3cat. Un catalán progre que vende las bondades del sanchismo en la televisión que dejaría en bragas a Goebbels en cuanto a propaganda de partido. Es decir, RTVE, la televisión del PSOE".

"La 1, nada más que decir, lo que se gastan en lameculos para la limpieza de cara por la TV".

"La propaganda institucional se le está yendo de las manos al gobierno, esto es tan evidente y demostrablemente falso que dudo que ni siquiera el subnormal de Marc Giró sea capaz de creérselo".

"Vosotros no lo recordaréis porque sois muy jóvenes, pero antes en RTVE solo había un programa de payasos, el de Gaby, Fofó, Miliki y Fofito. Ahora los hay todos los días, a todas horas, como aparato de propaganda del régimen sanchista".

"Por lo de socialista no paso" "Bueno, la verdad es que dejando de lado su sintaxis... Estoy un poco preocupado con este tipo de mensajes. Lo de pseudoprogresista, nazi, subproducto, subnormal, lameculos, muñeco diabólico, payaso, putero, cocainómano o catalán mira, me molesta menos. Pero, ¿lo de socialista? Por lo de socialista no paso. Por ahí yo sí que no paso. Es por eso que estando el otro día merendando con una amiga, le comenté mi preocupación: "¡Mira lo que me dicen! ¡Que soy socialista!". Y para mi sorpresa, mi amiga me dijo: "Eres socialista". ¿Que yo soy socialista? ¿Pero desde cuándo? Socialista y sanchista, me contestó ella muy segura de sí misma. ¿Que yo soy socialista y sanchista? ¿Pero estamos locas? ¿Pues no va mi amiga y me dice que por supuesto que soy socialista y sanchista porque trabajo en RTVE? Y como toda España sabe, todos los que trabajamos aquí somos "del PSOE". Antes eran del PP y ahora sois del PSOE. Eso ha sido siempre así. Me dice mi amiga que lo acepte, que apechugue. Que lo de ser del PSOE va en el sueldo. Y claro, ¡me quedé ojiplático total!", reflexionaba el presentador. 05.50 min ¿Marc Giró es socialista "perrosanxista"? "Bueno, pues con toda esta charleta y este debate, se nos fue el santo al cielo y nos dimos cuenta de que llegábamos tardísimo a unas pruebas con la modista. Porque claro, nosotras somos progresistas, pero nos gusta ir monas", proseguía el cómico. "El caso es que no llegábamos, y ahí es cuando mi amiga me dice que llame a Moncloa. "¿A Moncloa para qué?", le dije yo. "Pues para que nos pongan el Falcon", me dijo ella. ¿Pero cómo voy a llamar a Moncloa para que me pongan el Falcon? ¿Para que lleguemos a tiempo a la modista? ¿Estamos locas? "Pues no digas que vamos a la modista", dice mi amiga, "di que llegas tarde a una manifestación pro-Palestina". ¿En serio? Mi amiga me dice que soy socialista y que todo esto se arregla con una llamada a Moncloa, que es como solucionan las cosas los socialistas. Mira, por dejar de oírla... ¡Llamé a Moncloa!", concluía divertido.