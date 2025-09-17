El reivindicativo monólogo de Marc Giró en el inicio de temporada del 'Late Xou'
- El programa regresa por todo lo alto a las noches de los martes en La1 y RTVE Play
- No te pierdas los mejores momentos del estreno de la nueva temporada
Han pasado unos meses desde que Marc Giró se despidió de la última temporada del Late Xou. Pero con un verano de por medio y las pilas absolutamente cargadas, el presentador regresa por todo lo alto con las nuevas emisiones del programa. Repleto de invitados que lo acompañarán en esta aventura, el cómico aterriza en La 1 y en RTVE Play junto a las actrices Miren Ibaguren, Ester Expósito y Antonia San Juan. Y como viene siendo habitual en él, Giró no desaprovechó la ocasión de alzar la voz durante su monólogo inicial. Con su ironía por bandera y su humor ácido como hilo conductor, las palabras que dieron la bienvenida a esta nueva era no pasaron desapercibidas para una audiencia que sigue fiel al formato.
"La teoría del gran remplazo"
Buenas noches y bienvenidos al Late Xou con Marc Giró, que resulta que soy yo. No sé si habréis notado que hay mucha gente preocupada a nuestro alrededor porque creen que España está a punto de desaparecer bajo nuestros pies. Algunos de nuestros congéneres, en un ejemplo de narcisismo político, todavía no ven claro (pese a que se está retransmitiendo en directo) que el Estado de Israel, vía genocidio, está arrasando Palestina y a todo su pueblo.
Pero, sin embargo, están muy preocupados y convencidos de que España se convierta en cenizas. Es la monda, ¿no? ¿Y por qué? Pues muy sencillo: muchos de nuestros conciudadanos se habrán apuntado a esa memez conocida como "la teoría del gran remplazo". Esa que asegura que España desaparecerá si no se frena la inmigración ni se expulsa, de paso, a todo aquel que no sea cristiano y español. Que tanto monta, monta tanto.
Según todos estos, España no va a desaparecer a causa de otra pandemia, una DANA, un incendio de cuarta, quinta u octava generación, o la subida del nivel del mar y las temperaturas. O sea, no a causa de la crisis climática, sino por culpa de las personas migrantes.
España no va a desaparecer ahogada por los aranceles trumpianos, ni por la evasión de capitales de las grandes fortunas, ni por culpa de la avaricia de las empresas cotizadas en la bolsa, la amenaza nuclear o la deslealtad institucional. ¡No! España va a desaparecer por culpa de los migrantes. ¡Hay que joderse!
"Ahora resulta que los culpables de todo van a ser..."
Después de la turra que nos dieron (y de qué manera nos la dieron) con que serían los catalanes los que acabarían con España... Ahora resulta que no, ¡que van a ser los migrantes! Después de que nos machacaran con que las feministas acabarían con España, colapsando los juzgados con denuncias falsas de agresiones sexuales y violencia de género... Ahora resulta que no, ¡que no van a ser las feministas! ¡Que van a ser los migrantes! Los migrantes, los que arrasan con todo. Ahora son ellos los que acabarán con todo.
Creíamos todas aquí que sería Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, la que acabaría con España con sus propias y delicadas manos desde su cuco despachito en Moncloa. Pues no, ¡menudo chasco! Ahora resulta que los culpables de todo van a ser... ¡los migrantes!
Después de que nos machacaran con que iban a ser las personas trans y los mariquitas los que íbamos a acabar con España, ahora resulta que van a ser los migrantes los que acaben con todo. ¿Qué pasa? ¿Qué no nos ven capaces a los mariquitas de acabar con España? Los mariquitas no acabamos con España porque tenemos déficit de atención de tanto mirar el Grindr. Porque como todo el mundo sabe, nosotras somos promiscuas. Bueno, somos promiscuas y además nos interesa muchísimo hacer arreglo floral en la ópera, hacernos la manicura, pedicura, mechas, cepillar a nuestros ponis, a nuestras Barbies, a nuestros chulos, el petit point, rellenar con lavanda saquitos hechos con telas provenzales para perfumar los armarios, jugar con nuestro gatito, hacer pompas de jabón... Cariño, las mariquitas no podemos acabar con España porque tenemos muchísimas cosas que hacer. Que sino... ¿de qué? Bienvenidos al Late Xou, ¡empezamos!