El reivindicativo monólogo de Marc Giró en el inicio de temporada del 'Late Xou'

Han pasado unos meses desde que Marc Giró se despidió de la última temporada del Late Xou. Pero con un verano de por medio y las pilas absolutamente cargadas, el presentador regresa por todo lo alto con las nuevas emisiones del programa. Repleto de invitados que lo acompañarán en esta aventura, el cómico aterriza en La 1 y en RTVE Play junto a las actrices Miren Ibaguren, Ester Expósito y Antonia San Juan. Y como viene siendo habitual en él, Giró no desaprovechó la ocasión de alzar la voz durante su monólogo inicial. Con su ironía por bandera y su humor ácido como hilo conductor, las palabras que dieron la bienvenida a esta nueva era no pasaron desapercibidas para una audiencia que sigue fiel al formato.

"La teoría del gran remplazo" Buenas noches y bienvenidos al Late Xou con Marc Giró, que resulta que soy yo. No sé si habréis notado que hay mucha gente preocupada a nuestro alrededor porque creen que España está a punto de desaparecer bajo nuestros pies. Algunos de nuestros congéneres, en un ejemplo de narcisismo político, todavía no ven claro (pese a que se está retransmitiendo en directo) que el Estado de Israel, vía genocidio, está arrasando Palestina y a todo su pueblo. Pero, sin embargo, están muy preocupados y convencidos de que España se convierta en cenizas. Es la monda, ¿no? ¿Y por qué? Pues muy sencillo: muchos de nuestros conciudadanos se habrán apuntado a esa memez conocida como "la teoría del gran remplazo". Esa que asegura que España desaparecerá si no se frena la inmigración ni se expulsa, de paso, a todo aquel que no sea cristiano y español. Que tanto monta, monta tanto. Según todos estos, España no va a desaparecer a causa de otra pandemia, una DANA, un incendio de cuarta, quinta u octava generación, o la subida del nivel del mar y las temperaturas. O sea, no a causa de la crisis climática, sino por culpa de las personas migrantes. España no va a desaparecer ahogada por los aranceles trumpianos, ni por la evasión de capitales de las grandes fortunas, ni por culpa de la avaricia de las empresas cotizadas en la bolsa, la amenaza nuclear o la deslealtad institucional. ¡No! España va a desaparecer por culpa de los migrantes. ¡Hay que joderse!