Andy Morales parla obertament sobre la seva mala relació amb en Lucas i presenta 'Marioneta'
- El cantant ha presentat ‘Solo’, el seu primer treball en solitari
Laura Fa obre el tema d’Andy Morales amb una frase ben clara: “Andy és el meu nou crush”. I és que la periodista es va quedar meravellada amb l’entrevista que va donar aquesta setmana el cantant després de la ruptura amb el seu excompany de duet, Lucas, i presentar la seva carrera en solitari.
De la relació trencada als problemes de diners
Aquesta setmana Andy Morales, excomponent del duet Andy & Lucas, va donar una de les entrevistes més esperades. Durant molt de temps els mitjans de comunicació s’han fet ressò de la possible mala relació que hi havia entre els dos vocalistes. Baralles i discussions que haurien provocat que l'Andy acabés a l’hospital. Doncs els rumors han deixat de ser-ho i és que el mateix Andy ho va confirmar i assegura que la seva relació és nul·la des del mes de maig.
Un altre dels temes importants que han destacat les Mamarazzis sobre aquesta entrevista són els diners. En paraules del mateix cantant, d’uns 250.000 € de calaix que van fer en l’últim concert del duet a Vistalegre, a ell li haurien liquidat poc més de 10.000 €.
Laura Fa també ha destacat que Andy no hauria vist ni un euro dels drets que han guanyat el duet de les plataformes de reproducció durant els anys que Lucas ha gestionat els comptes. Segons es comenta durant l’entrevista, només d’una de les plataformes haurien generat mensualment 5.000 € que, suposadament, s’hauria emportat Lucas.
Andy Morales comença carrera en solitari amb el single ‘Marioneta’
Ja ho diuen que quan una porta es tanca, se n’obre una altra. I és justament el que li ha passat a Andy, ja que ha aprofitat la situació per enlairar la seva carrera musical en solitari. ‘Solo’ és el nom d’aquest treball de debut amb un primer senzill que no ha deixat indiferent ningú. Només amb el nom ja dona algunes pistes: ‘Marioneta’. Segons el cantant es tracta d’una història de desamor, però algunes de les frases semblen ben bé dirigides cap a Lucas: ‘Me dejé tratar como una marioneta’, per exemple.
De fet, les Mamarazzis analitzen algunes parts de la lletra i Lorena Vázquez treu una primera observació: “Sembla més aviat una cançó de la Pantoja”.
Els fans, molt afectats per aquesta separació
Tot i que els rumors sobre aquesta mala relació venen de lluny, sembla que els fans no havien notat res. Tal com diu Toñi Carnerero, presidenta del club de fans del grup amb qui hem pogut parlar, ella mateixa havia anat a concerts seus recentment i, davant del públic, no havia notat res. Carnerero es mostra molt emocionada i afectada per aquesta situació i diu que als fans els fa molt mal que, després de tants anys de carrera junts, hagin arribat a aquesta situació.
Les qui també porten molts anys -algun més que el duet musical- treballant juntes són les nostres presentadores, Laura Fa i Lorena Vázquez, qui, de fet, fan broma sobre una possible ruptura entre elles. “Clar, si algú pot posar fi a la meva vida personal i professional sens dubte és aquesta senyora” deia Lorena referint-se a Fa.
Però no us preocupeu, que hi ha Mamarazzis per molta estona!