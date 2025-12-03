Exclusiva Mamarazzis: El nas d’en Lucas requerirà una costella i retocs finals
- L’excantant d’Andy y Lucas passarà per una operació complexa a Barcelona i podria necessitar una segona intervenció
- Exclusiva Mamarazzis: Les memòries secretes d'Iñaki Urdangarin que poden sacsejar la Zarzuela
A Mamarazzis Pop&Cor, Laura Fa i Lorena Vázquez han obert el programa parlant sobre la prevista operació de nas de Lucas, del duet 'Andy y Lucas'. El cantant es posarà en mans d’un equip mèdic de Barcelona després de les festes de Nadal, un procés que, segons assenyalen les periodistes, l’ha obligat a viatjar sovint a la capital catalana durant les últimes setmanes.
Barcelona serà, doncs, l’escenari on el cantant recuperarà el seu nas. I com que les Mamarazzis no perden pistonada, l’equip del programa s’ha presentat a la clínica on tot apunta que es farà l’operació. Allà han pogut parlar amb el prestigiós cirurgià plàstic i estètic, el doctor Ramón Vila-Rovira, conegut per haver operat a personalitats com Belén Esteban.
Una intervenció complexa
Tot i que no serà ell qui finalment operarà en Lucas — el seu nom va sonar, però s’ha descartat—, el doctor Vila-Rovira ha analitzat el cas amb detall. Segons explica, "la rinoplàstia reconstructiva que ell necessita és una reconstrucció interna amb cartílag, les mucoses i una costella que li donarà una aparença més estètica, i també s’haurà de veure com està la pell externa”.
El cirurgià adverteix que podria no ser un procés d’una sola etapa, “és una operació complexa, s’ha de fer molt bé tot, no pot fallar res perquè es podria infectar. Li recomanaria que pensi que podria necessitar una segona intervenció”.
El cantant ja va passar per una operació prèvia, però el resultat no va ser l’esperat perquè no va seguir correctament les indicacions postoperatòries. El doctor recalca la importància del repòs, “en el nas tothom té microbis, s’han de prendre totes les decisions perquè no s’infecti… molt de repòs i seguir el que digui el metge, que seran 15-20 dies com a mínim, un més en total amb el cap bastant quiet”.
Per sort, en Lucas no està sol. La seva dona, María José, l’acompanya a cada visita i és el seu principal suport. Ell mateix ho ha confirmat, “s’està regenerant com s’ha de regenerar”, i ha afegit “després de les festes tornem a fer una altra visita i ja demanarem hora per a l’operació”.
El doctor Vila-Rovira conclou optimista, “quedarà fantàstic, tant de bo passi la fulla d’aquest problema que ha tingut”.
Rumors, revistes i un futur incert
Les Mamarazzis també han tingut espai per a la tafaneria fina. Laura comentava, “em sembla que no es parla tant d’un nas des del de Michael Jackson”, i la Lorena hi afegia, “no, recorda el llibre de la Isabel Preysler, hi havia només un capítol dedicat al seu nas!”.
També han sortit a la llum els detalls personals com que, en Lucas viatja acompanyat de la seva dona, que abans era parella del seu expromotor que, com ha explicat Laura, “també l’ha denunciat”.
Les dues periodistes tenen la sensació que aquest nas potser serà portada d’alguna revista i que en Lucas podria guanyar uns calerons ensenyant la seva nova imatge. La Laura s’atreveix a apostar que serà a la revista Hola!
Alhora, totes dues recorden que aquesta història no s’acaba mai, i que l’Andy i en Lucas tenen previst demandar-se mútuament. No sabem com evolucionarà aquest tema. De moment, l’únic segur és que en Lucas rebrà un regal de Nadal… de nassos.