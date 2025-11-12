RTVE presenta el casting de 'Top Chef: Dulces y Famosos'

RTVE desvela los nombres de los 12 participantes de ‘Top Chef: Dulces y famosos’. Belén Esteban, Antonio Resines, Marina Castaño, Mariano Peña, Ivana Rodríguez, Samantha Ballentines, Eva Isanta, Roi Méndez, Natalia Rodríguez, Alejandro Vergara, Desirée Vila y Tote Fernández tendrán que competir entre sí para convertirse en el mejor pastelero.

En cada episodio del programa, producido por RTVE en colaboración con BOXFISH, los participantes deberán demostrar sus habilidades con la repostería para superar retos culinarios, desde elaborar postres clásicos hasta inventar los pasteles más creativos. Todas sus creaciones serán evaluadas por un grupo de jueces, que valorarán el sabor, técnica y presentación de cada uno de ellos.

12 famosos para conseguir el mejor postre

A Belén Esteban pocas cosas le quedan por hacer ya en televisión. Para ella éste será su primer talent culinario, donde ahora tratará de ganarse al público con sus dotes como pastelera.

También participará Antonio Resines, uno de los actores más queridos y respetados del panorama nacional, donde se mueve como pez en el agua entre la comedia y el drama. Naturalidad y carisma son su sello de identidad. Verle entre fogones será toda una sorpresa.

La periodista y escritora Marina Castaño, viuda de Camilo José Cela viene a aportar cultura, elegancia y un toque sofisticado al plató. Su presencia en las pruebas permitirá ver otra faceta suya menos conocida.

El popular actor Mariano Peña, uno de los protagonistas de la serie de RTVE ‘ENA’, se estrena ahora como concursante y lo hace en las cocinas de este programa.

Ivana Rodríguez viene a darlo todo en este programa desde su tranquila vida familiar en Asturias. Aportará estilo, elegancia y creatividad a los hornos de ‘Top Chef: Dulces y Famosos’, además de jugosas anécdotas.

La Drag Queen Samantha Ballentines, conocida por su carisma y creatividad, es una artista completa que igual brilla en redes, sobre un escenario o dando alegría a un plató. Promete aportar entusiasmo, estilo y originalidad a la competición más dulce de la televisión.

Eva Isanta, uno de los rostros más queridos de la pequeña pantalla, donde destaca por su naturalidad, simpatía y talento, compagina la televisión con el teatro y ahora la veremos debutar en un talent culinario.

El músico y compositor Roi Méndez, recordado por su participación en ‘Operación Triunfo 2017’, en esta ocasión cambiará el micrófono por el delantal para hacer disfrutar de su faceta creativa y su simpatía dentro de la cocina.

Natalia Rodríguez, cantante y participante de la primera edición de ‘Operación Triunfo’, que cumple su 25º aniversario, será otra de las concursantes. Tiene dos discos de oro y uno de platino. Además de cantar, ha conducido varios programas de televisión y ahora deleitará a los espectadores con sus creaciones más dulces.

Alejandro Vergara, conocido por el público de RTVE por su papel del doctor Abel Bueno en ‘La Promesa’, compagina su carrera como actor con un podcast que presenta junto a Samantha Gilabert. Viene con mucha ilusión y ganas de aprender.

La deportista paralímpica Desirée Vila perdió una pierna cuando era adolescente. Su espíritu de superación la ha llevado a triunfar como atleta paralímpica bajo el lema “lo único incurable son las ganas de vivir”. Motivación no le va a faltar en las cocinas.

El creador de contenido Tote Fernández se presenta en sus redes como “tu fashionista de confianza”. Una lesión le apartó del fútbol profesional y ahora es conocido por sus llamativos outfits. Aportará frescura y diversión como abanderado de las nuevas masculinidades.