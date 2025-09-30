Josie, Mariola Fuentes, Pepón Nieto, Jazz Vilá, Pau Echániz y Blanca Paloma completan 'Maestros de la Costura Celebrity 2'

Ya queda menos para que el jurado de ‘Maestros de la Costura Celebrity’, la versión con famosos del talent producido por RTVE en colaboración con Shine Iberia (Banijay Iberia), valore las impresionantes creaciones de los aprendices de esta nueva etapa. El estilista y diseñador de moda Josie, los actores Pepón Nieto, Jazz Vilá y Mariola Fuentes, el piragüista olímpico Pau Echániz y la cantante Blanca Paloma completan el casting, tras la confirmación de la modelo, actriz y presentadora Jaydy Michel, la compositora y cantante Beatriz Luengo, el cantante Mario Vaquerizo, la actriz Silvia Marty y los gemelos modelos Edu y Jorge Román.

Durante las semanas de competición, el jurado formado por Lorenzo Caprile, María Escoté y Luis de Javier les acompañará, guiará su evolución y valorará cada trabajo realizado. Los aprendices descubrirán las principales técnicas, reproducirán diseños de alta costura y darán vida a las telas hasta convertirlas en todo tipo de prendas.

Uno de ellos seguirá los pasos de Pilar Rubio, quien se convirtió en la ganadora de la primera edición de ‘Maestros de la Costura Celebrity’ ante casi 2,3 millones de espectadores únicos. La presentadora confeccionó un sofisticado vestido en tres piezas inspirado en la Alta Costura, en el que puso en práctica las tres técnicas de costura aprendidas en el taller. Además del maniquí de cristal, recibió el maletín con 50.000 euros que donó a la ONG DEBRA Piel de Mariposa. Su “hermana” Carmen Farala, segunda duelista, apostó por un vestido blanco que, con materiales sencillos, reivindicó el lado más elegante del mundo drag.