La 1 modifica este sábado su programación para emitir un nuevo especial de 'Aquí la Tierra'
- Con Quico Taronjí e Isa Moreno al frente y el minuto a minuto de la nueva borrasca que azota España, Oriana
- El especial del pasado sábado fue líder, con más de 1,4 millones de espectadores y 14,3% de cuota de pantalla
- Sábado 14 de febrero, a partir de las 19:00 horas, en La 1 y RTVE Play
Por segundo sábado consecutivo, y debido al temporal que sigue azotando a nuestro país, ‘Aquí la tierra’ se pone al servicio del ciudadano con una edición especial que abordará la situación meteorológica que mantiene en aviso a casi toda España debido a la borrasca Oriana. Esta semana, con Quico Taronjí e Isa Moreno al frente de esta entrega, que estará muy pendiente de lo que sucede en Castellón, donde la AEMET ha activado el aviso rojo para mañana por rachas de viento.
El espacio de divulgación meteorológica de La 1 estará muy pendiente de la situación de las localidades más afectadas como Grazalema; y prestará especial atención a la situación de las presas y caudales de ríos. Hay activadas varias alertas rojas activadas por peligros de desbordamiento en diferentes zonas del país.
Será también una entrega que estará con los afectados que este tren de borrascas ha dejado durante estas semanas: con los agricultores que han visto dañadas sus cosechas; los ganaderos que han tenido que salvar a sus animales; y con los vecinos que han visto cómo el agua y el viento han destrozado sus viviendas y negocios.
Además, Quico Taronjí e Isa Moreno darán la previsión de la próxima semana e intentarán responder a la pregunta que todo el mundo se hace: ¿Cuándo dejará de llover?
Líder de audiencia
El especial emitido el pasado sábado 7 de febrero fue líder de audiencia, con una media de 1.423.000 espectadores y 14,3% de cuota de pantalla. El espacio superó los 4,3 millones de contactos.
Con más de una década en antena, ‘Aquí la Tierra’, producido por RTVE en colaboración con Catorce, es todo un referente de la divulgación meteorológica en televisión y cuenta con una audiencia fiel cada tarde. El espacio cerró enero con una media del 13,4% en su edición diaria, la 2ª mejor cuota de su historia y 2,4 puntos más respecto a enero del año anterior. La edición de los domingos se mantiene líder y cerró enero con un 12% de cuota, con una mejora de 1,2 puntos sobre diciembre.