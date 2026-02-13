La 1 modifica este sábado su programación para emitir un nuevo especial de 'Aquí la Tierra'

Por segundo sábado consecutivo, y debido al temporal que sigue azotando a nuestro país, ‘Aquí la tierra’ se pone al servicio del ciudadano con una edición especial que abordará la situación meteorológica que mantiene en aviso a casi toda España debido a la borrasca Oriana. Esta semana, con Quico Taronjí e Isa Moreno al frente de esta entrega, que estará muy pendiente de lo que sucede en Castellón, donde la AEMET ha activado el aviso rojo para mañana por rachas de viento.

El espacio de divulgación meteorológica de La 1 estará muy pendiente de la situación de las localidades más afectadas como Grazalema; y prestará especial atención a la situación de las presas y caudales de ríos. Hay activadas varias alertas rojas activadas por peligros de desbordamiento en diferentes zonas del país.

Será también una entrega que estará con los afectados que este tren de borrascas ha dejado durante estas semanas: con los agricultores que han visto dañadas sus cosechas; los ganaderos que han tenido que salvar a sus animales; y con los vecinos que han visto cómo el agua y el viento han destrozado sus viviendas y negocios.

Además, Quico Taronjí e Isa Moreno darán la previsión de la próxima semana e intentarán responder a la pregunta que todo el mundo se hace: ¿Cuándo dejará de llover?