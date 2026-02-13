'DecoMasters' se sumerge en una misión solidaria para luchar contra el abandono escolar

Los decoradores de ‘DecoMasters’ se enfrentarán a un reto por equipos muy especial y emocionante. En la sede de la Fundación Balia por la infancia, en Madrid, renovarán varias estancias multiusos donde se ofrecen herramientas a niños y adolescentes que se encuentran en riesgo de exclusión social, para que puedan estudiar. Después, en la prueba de expulsión, las parejas pondrán a prueba su creatividad y su paciencia trabajando en cuartos de baño.

Misión solidaria: renovar varias estancias en la Fundación Balia

Patricia Montero y el jurado de ‘DecoMasters’ citarán a los decoradores en un lugar muy especial, la sede de la Fundación Balia por la infancia, en Madrid, donde tendrán que bordar una misión solidaria y ambiciosa que les tocará el corazón. Desde hace 25 años, esta ONG lucha contra la pobreza infantil a través de la educación y, en sus instalaciones, atiende a niños y adolescentes que se encuentran en riesgo de exclusión social. Además, ofrece herramientas para que puedan estudiar y combatir así el fantasma del fracaso escolar o el abandono prematuro de las aulas.

Renovarán varias estancias multiusos de la Fundación Balia CECILIABAYONAS0 CECILIABAYONAS0

María Entrecanales, fundadora de la Fundación Balia, y Beatriz Sigüenza, su directora general, les acercarán la labor que desempeñan y solicitarán ayuda para renovar tres estancias de sus instalaciones, que acogen tanto a adultos como a niños y a jóvenes: la biblioteca, el aula multidisciplinar donde se realizan diversas actividades y el teatro. Tendrán que idear espacios coloridos, alegres, acogedores y, sobre todo, motivadores con 5.000 euros para cada equipo. El jurado contará con la ayuda de la muralista Johina García-Concheso, que ejercerá como jueza invitada. Con su pincel indomable ha dado vida a los salones del Ritz, ha tejido sueños en los muros del Palacio Real e incluso ha pintado sobre un vestido de la mismísima Scarlett Johansson.

Renovarán tres estancias en esta primera prueba

Las parejas que vistan el mono negro, después, se enfrentarán a su prueba de eliminación más íntima. No solo por tener que trabajar en una estancia tan privada como el baño, también, porque deberán hacerlo en un espacio muy reducido, poniendo a prueba su creatividad y paciencia en las distancias más cortas. Trabajarán en casa de Íñigo, que quiere cambiar los cuartos de baño con distintos diseños que gusten a toda la familia. Cada pareja contará con un presupuesto de 1.500 euros. En el último reto de la noche, el jurado invitará a la diseñadora de interiores Cristina Colonques, miembro de la segunda generación al frente de la empresa Porcelanosa.